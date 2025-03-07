وكالة حكومية أمريكية: أوقفنا وصول أوكرانيا إلى برنامج لمشاركة صور الأقمار الصناعية غير السرية

كييف: أعلنت الوكالة الوطنية الأمريكية للاستخبارات الجغرافية المكانية، اليوم الجمعة، أنها أوقفت وصول أوكرانيا إلى برنامج لمشاركة صور الأقمار الصناعية غير السرية بين المسؤولين الأمريكيين وشركائهم الدوليين، مما حد من قدرة أوكرانيا على الوصول إلى الصور التي كانت تستخدمها للمساعدة في التصدي لروسيا.

وقالت الوكالة الوطنية الأمريكية للاستخبارات الجغرافية المكانية لوكالة أسوشيتد برس إن هذا القرار تم اتخاذه بناء على “توجيهات الإدارة بشأن الدعم المقدم لأوكرانيا”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأبلغت أيضا شركة ماكسار تكنولوجيز المتخصصة في توفير صور الأقمار الصناعية وكالة أسوشيتد برس بأن الحكومة الأمريكية قررت “تعليق” وصول أوكرانيا إلى الصور مؤقتا.”

وتأتي هذه الإفادات بعد مشادة في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جهة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه جيه دي فانس من جهة أخرى.

وكان موقع “ميليتارني” الأوكراني، المرتبط بالجيش الأوكراني، أول من أفاد بإيقاف الخدمة، وعزا ذلك إلى “حظر الحكومة الأمريكية مشاركة البيانات الاستخباراتية مع أوكرانيا”.

(أ ب)