وكالة: زعيم كوريا الشمالية يسعى لزيادة عدد الأسلحة النووية

سول: قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده تنفذ سياسة لبناء قوة نووية من أجل زيادة عدد الأسلحة النووية بشكل كبير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الثلاثاء.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس كوريا الشمالية الاثنين، قال كيم إن البلاد يجب أن تجهز بشكل أكثر شمولا “قدراتها النووية وتستعد لاستخدامها بشكل صحيح في أي وقت لضمان الحقوق الأمنية للدولة”.

وبحسب الوكالة، أشار كيم إلى الحاجة لوجود عسكري قوي لمواجهة “التهديدات المختلفة التي تشكلها الولايات المتحدة وأتباعها”.

وتابع كيم أن كوريا الشمالية تواجه “تهديدا خطيرا” مما وصفه بأنه تكتل عسكري نووي بقيادة الولايات المتحدة في المنطقة.

ومن المقرر أن تعقد وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء اجتماعا مع الدول الأعضاء في قيادة الأمم المتحدة المعنية بشبه الجزيرة الكورية.

وفي الشهر الماضي، أصبحت ألمانيا أحدث دولة تنضم إلى قيادة الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية التي تساعد في مراقبة الحدود شديدة التحصين مع كوريا الشمالية، والتزمت بالدفاع عن الجنوب في حالة نشوب حرب.

وانتقدت كوريا الشمالية قيادة الأمم المتحدة ووصفتها بأنها “منظمة حرب غير شرعية”. كما انتقدت انضمام ألمانيا إلى قوة مراقبة الحدود التابعة للأمم المتحدة بقيادة واشنطن، ووصفته بأنه أمر يثير التوترات.

(رويترز)