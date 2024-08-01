سياسة | دولي

وكالة فارس: اغتيال إسماعيل هنية تم بقذيفة

منذ 53 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”: كشفت وكالة فارس للأنباء، مساء الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.
وقالت الوكالة “اغتيال إسماعيل هنية تم بقذيفة أصابت محل إقامته وأدت إلى تدمير جزء من سقفه ونوافذه”.

وأضافت وكالة فارس أن “التحقيقات أكدت أن إسرائيل خططت ونفذت عملية اغتيال إسماعيل هنية”.

وذكرت حركة حماس أن هنية “قتل بصاروخ موجّه” استهدف دار الضيافة شمالي طهران، حيث كان يقيم، في حين قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن هنية قتل بـ”عبوة ناسفة تم تهريبها إلى دار الضيافة منذ أشهر”.

(وكالات)

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