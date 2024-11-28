وكالة «فيتش» تؤكد تصنيف العراق عند «بي ناقص» مع نظرة مستقبلية مستقرة

بغداد – رويترز: أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الإئتمانية تصنيف ديون العراق عند «بي ناقص» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب الاعتماد الكبير لاقتصاده على عائدات النفط وضعف الحَوكمة وارتفاع مستوى المخاطر السياسية.

وتوقعت أن يتسع عجز الميزانية العراقية إلى ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من اثنين في المئة في 2023، وإلى متوسط 12.4 في المئة خلال الفترة 2025-2026.

كما تتوقع ارتفاع نسبة الدَين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.7 في المئة بحلول نهاية عام 2024، ليصل إلى 56.5 في المئة بحلول 2026 مع زيادة اقتراض الحكومة لتمويل العجز المرتفع لميزانيتها.