سياسة | دولي | الولايات المتحدة

وكالة للأمن الجوي تعترض منطادا فوق ولاية يوتا الأمريكية

24 - فبراير - 2024

حجم الخط
0

واشنطن: اعترضت طائرة مقاتلة أمريكية منطادا صغيرا كان يحلق على علو مرتفع فوق ولاية يوتا لكنه لم يمثل مخاطر على الأمن القومي أو حركة الطيران، على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وكالة عسكرية أمريكية-كندية.

وقالت القيادة العسكرية المسؤولة عن الأمن الجوي في الولايات المتحدة وكندا (نوراد) في بيان إنها رصدت المنطاد وهو يحلق على ارتفاع يتراوح بين 13,100 و13,700 متر، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس الإخبارية.

وذكرت الوكالة المشتركة “مقاتلات نوردا اعترضت المنطاد فوق يوتا، ورأت أنه غير قادر على المناورة ولا يشكل تهديدًا للأمن القومي”.

واضافت الوكالة أن إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية “رأت بدورها أن المنطاد لا يمثل خطرا على سلامة الطيران”.

وقالت “ستواصل نوراد رصد ومراقبة المنطاد”.

وصرح مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه لشبكة سي بي إس الاخبارية أن صندوقا مكعب الشكل يبلغ طوله حوالى 60 سنتم من الجانبين كان يتدلى من المنطاد.

في شباط/فبراير العام الماضي أسقطت الولايات المتحدة منطادا صينيا كبيرا رُصد فوق عدد من مواقع الأسلحة النووية.

ونفت بكين أن يكون منطاد تجسس وقالت إنه يُستخدم لجمع بيانات الطقس وانحرف عن مساره.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

وزير الدفاع الصيني يحذر من أن بكين مستعدة لمنع استقلال تايوان “بالقوة”
2 - يونيو - 2024
القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين للحوثيين
2 - يونيو - 2024
صحيفة: من المتوقع أن ترفع أمريكا الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية
26 - مايو - 2024
واشنطن: الحوثي أطلقت صاروخين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر
26 - مايو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية