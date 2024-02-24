وكالة للأمن الجوي تعترض منطادا فوق ولاية يوتا الأمريكية

واشنطن: اعترضت طائرة مقاتلة أمريكية منطادا صغيرا كان يحلق على علو مرتفع فوق ولاية يوتا لكنه لم يمثل مخاطر على الأمن القومي أو حركة الطيران، على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وكالة عسكرية أمريكية-كندية.

وقالت القيادة العسكرية المسؤولة عن الأمن الجوي في الولايات المتحدة وكندا (نوراد) في بيان إنها رصدت المنطاد وهو يحلق على ارتفاع يتراوح بين 13,100 و13,700 متر، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس الإخبارية.

وذكرت الوكالة المشتركة “مقاتلات نوردا اعترضت المنطاد فوق يوتا، ورأت أنه غير قادر على المناورة ولا يشكل تهديدًا للأمن القومي”.

واضافت الوكالة أن إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية “رأت بدورها أن المنطاد لا يمثل خطرا على سلامة الطيران”.

وقالت “ستواصل نوراد رصد ومراقبة المنطاد”.

وصرح مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه لشبكة سي بي إس الاخبارية أن صندوقا مكعب الشكل يبلغ طوله حوالى 60 سنتم من الجانبين كان يتدلى من المنطاد.

في شباط/فبراير العام الماضي أسقطت الولايات المتحدة منطادا صينيا كبيرا رُصد فوق عدد من مواقع الأسلحة النووية.

ونفت بكين أن يكون منطاد تجسس وقالت إنه يُستخدم لجمع بيانات الطقس وانحرف عن مساره.

(أ ف ب)