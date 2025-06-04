سياسة | دولي | روسيا

وكالة نقلا عن مسؤول روسي: مناورات حلف الأطلسي في البلطيق تأهب لصدام مع موسكو

منذ ساعة واحدة

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نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو قوله في تصريحات نُشرت اليوم الأربعاء إن تدريبات حلف شمال الأطلسي في البلطيق جزء من استعدادات الحلف لاحتمال وقوع صدام عسكري مع روسيا.

وقال جروشكو “تقييمنا للنشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي هو أنه جزء من الاستعدادات لاشتباكات عسكرية مع روسيا”.

وأضاف جروشكو، حسبما ذكرت وكالة تاس، “إذا نظرنا إلى تركيز هذه التدريبات ومفهومها، وهيكل نشر القوات، والقوات نفسها ونوعيتها والمهام التي تم تحديدها لهذه التدريبات، فإنها تتعلق بقتال خصم يضاهيها”.

ويجري حلف شمال الأطلسي هذا الشهر مناوراته السنوية في بحر البلطيق والمناطق المحيطة به.

(رويترز)

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