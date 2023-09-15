وكالة: 15.7 مليون عدد اليهود في العالم و46 بالمئة منهم يعيشون في إسرائيل

القدس ـ عبد الرؤوف أرناؤوط

كشفت معطيات “الوكالة اليهودية”، الجمعة، أن نسبة اليهود في إسرائيل بلغت حوالي 46 في المئة من إجمالي عددهم في العالم.

وقالت الوكالة (غير حكومية تحظى بدعم إسرائيل) في تقرير بمناسبة “رأس السنة العبرية”: “بلغ عدد اليهود في العالم حوالي 15.7 مليونا أي بزيادة قدرها حوالي 100 ألف مقارنة بالعام الماضي”.

وأضافت: “من إجمالي السكان اليهود، بلغ عدد اليهود في إسرائيل نحو 7.2 ملايين، بينما يعيش نحو 8.5 ملايين يهودي خارج إسرائيل، منهم نحو 6.3 ملايين في الولايات المتحدة، ونحو 2.2 مليون في بقية الدول”.

وأردف التقرير: “تبلغ نسبة اليهود في إسرائيل من إجمالي يهود العالم حوالي 46 في المئة، بزيادة قدرها نصف بالمئة مقارنة بالأرقام المعدلة في العام السابق”.

ولفت إلى أن “هذه التقديرات تشمل كل من يعرّفون أنفسهم بأنهم يهود حسب الدين، ولا يحملون أي هوية دينية أخرى، ولا تشمل الأرقام أولئك الذين يعرفون أنفسهم بأنهم يهود جزئيا”.

ويسمح قانون إسرائيل لكل يهودي أو من يعتبر نفسه من أصول يهودية أن يهاجر إلى إسرائيل ضمن ما يسمى “قانون العودة”.

وفي هذا الصدد قالت الوكالة: “يبلغ عدد الذين تنطبق عليهم متطلبات قانون العودة بصفتهم يهودا في العالم، بما في ذلك اليهود وأفراد عائلاتهم الممتدة، 25.5 مليون شخص، منهم 7.7 ملايين يعيشون بالفعل في إسرائيل، وقرابة 18 مليونا خارج دولة إسرائيل”.

وقالت: “لا يزال أكثر من 500 ألف مواطن يحق لهم الحصول على قانون العودة، وغير المسجلين كيهود في سجل السكان، يعيشون في إسرائيل”.

وأشارت الوكالة إلى أنها “ستواصل العمل مع شركائها في المنظمة الصهيونية العالمية والاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية والمؤسسات اليهودية، من أجل المستقبل المشترك للشعب اليهودي بكامله”.

وتحتفل إسرائيل بدءا من مساء اليوم الجمعة، وحتى مساء الأحد، بعيد “رأس السنة العبرية”.

(الأناضول)