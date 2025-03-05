وكيل أعمال الأمين جمال: الجناح سيمدد عقده مع برشلونة

مدريد: قال جورج منديز وكيل أعمال الأمين جمال جناح برشلونة الأربعاء إن اللاعب سيمدد عقده مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لما بعد عام 2026.

وسجل الدولي الإسباني (17 عاما)، الذي فاز بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب كرة قدم صاعد لعام 2024 ليتوج عاما رائعا ساعد فيه بلاده على الفوز ببطولة أوروبا، 11 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة في 35 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مع برشلونة.

ويعد جمال أحد خريجي أكاديمية برشلونة وشارك مع النادي القطالوني في 86 مباراة منذ ظهوره الأول مع الفريق في أبريل/ نيسان 2023.

وقال منديز لوسائل إعلام إسبانية بعد اجتماع مع رئيس برشلونة جوان لابورتا في لشبونة “جمال سيستمر في برشلونة، الشيء المهم الآن هو التفكير في الأمور الرياضية”.

ويحل برشلونة ضيفا على بنفيكا البرتغالي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق الأربعاء.

(رويترز)