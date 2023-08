وكيل محمد صلاح يحسم الجدل حول رحيله إلى اتحاد جدة السعودي

جدة: نشر رامي عباس، وكيل النجم المصري محمد صلاح، ردا قاطعا على ما تردد حول إمكانية رحيل اللاعب عن ليفربول هذا الصيف وانتقاله للعب في الدوري السعودي.

وذكر تقرير إخباري اليوم الإثنين، أن نادي اتحاد جدة السعودي دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلق رامي عباس وكيل محمد صلاح، على ما ذكرته التقارير، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”.

وقال رامي عباس اليوم: “لو فكرنا في الرحيل عن ليفربول هذا العام، ما كنا لنجدد العقد في الصيف الماضي. محمد (صلاح) لا يزال ملتزما مع نادي ليفربول”.

If we considered leaving LFC this year, we wouldn’t have renewed the contract last summer. Mohamed remains committed to LFC.

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 7, 2023