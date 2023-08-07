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وكيل محمد صلاح يحسم الجدل حول رحيله إلى اتحاد جدة السعودي

منذ ساعة واحدة

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جدة: نشر رامي عباس، وكيل النجم المصري محمد صلاح، ردا قاطعا على ما تردد حول إمكانية رحيل اللاعب عن ليفربول هذا الصيف وانتقاله للعب في الدوري السعودي.

وذكر تقرير إخباري اليوم الإثنين، أن نادي اتحاد جدة السعودي دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلق رامي عباس وكيل محمد صلاح، على ما ذكرته التقارير، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”.

وقال رامي عباس اليوم: “لو فكرنا في الرحيل عن ليفربول هذا العام، ما كنا لنجدد العقد في الصيف الماضي. محمد (صلاح) لا يزال ملتزما مع نادي ليفربول”.

 

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن مصدرا مقربا من اللاعب صرح لها في حديث خاص: “صحيح. هناك مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي. هذا ما أستطيع قوله، فحتى الآن لا أملك تفاصيل أخرى”.

وأضاف المصدر نفسه: “لابد أن يكون العرض مغريا للنجم المصري من أجل القدوم للعب في السعودية. صلاح ما زال لديه الكثير ليقدمه في إنكلترا”.

وأوضحت مصادر لصحيفة “الرياضية” أن عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده بنادي ليفربول.

(د ب أ)

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