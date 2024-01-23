رياضة | كرة قدم عالمية

وكيل محمد صلاح يكشف مدة غيابه عن الملاعب

منذ ساعتين

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القاهرة: أكد رامي عباس، مدير أعمال محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ولاعب ليفربول الإنكليزي، أن موكله يحتاج لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع قبل العودة للملاعب من جديد.

وقال رامي عباس عبر حسابه الرسمي بموقع إكس، إن إصابة محمد صلاح أكثر خطوة مما قد يعتقد البعض.

وأضاف: “في البداية سيغيب ما بين 21 إلى 28 يوماً وليس مباراتين، أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الحالية هي لإعادة تأهيل مكثفة في المملكة المتحدة والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه”.

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر وغانا التي جرت يوم الخميس الماضي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم سفر صلاح إلى إنكلترا لاستكمال علاجه هناك.

(د ب أ)

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