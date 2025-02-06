سياسة | عربي

ولادة متعثرة لحكومة نواف سلام بعد الخلاف على الوزير الشيعي الخامس.. وبري غادر القصر الجمهوري من باب خلفي

6 - فبراير - 2025

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام

سعد الياس
حجم الخط
5

بيروت-“القدس العربي”:

لم تصح التوقعات بصدور مراسيم الحكومة العتيدة من القصر الجمهوري اليوم الخميس، إذ على الرغم من توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى القصر للانضمام إلى اجتماع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس المكلف نواف سلام، وعلى الرغم من وصول أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية إلى بعبدا ما يؤشر إلى تلاوة مراسيم تشكيل الحكومة، إلا أن الاجتماع الثلاثي بين الرؤساء طال لأكثر من ساعة ما أوحى بوجود عقد جديدة حالت دون أن تبصر الحكومة النور.

وبحسب المعلومات فإن العقدة تمثلت بتسمية الوزير الشيعي الخامس الذي سيسميه الرئيسان عون وسلام ويوافق عليه الرئيس بري الذي أبدى امتعاضه أيضاً من نزع حقيبة الصناعة من الثنائي الشيعي وإعطائها للقوات اللبنانية.

وقد غادر الرئيس بري قصر بعبدا من باب خلفي متجنباً المرور أمام الإعلاميين ما أكد عدم رضاه، ثم تبعه الرئيس المكلف من الباب الرئيسي ولكن من دون الإدلاء بأي تصريح.

ويصر الرئيسان عون وسلام وحزبا القوات اللبنانية والكتائب على عدم القبول بحصرية التمثيل للثنائي الشيعي تجنباً لتكرار تجربة “الوزير الملك” عدنان السيد في عهد الرئيس ميشال سليمان، حيث قدم استقالته من حكومة الرئيس سعد الحريري مع وزراء “حركة أمل” و”حزب الله” والتيار الوطني الحر، وكذلك لعدم تكرار تجربة انسحاب الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة احتجاجاً على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Yousif:
    فبراير 6, 2025 الساعة 1:04 م

    السبب واضح هو التدخل الأمريكي والضغوطات على السياسيين

    رد
  2. يقول ابو عمر:
    فبراير 6, 2025 الساعة 1:56 م

    لبنان يحكم فقط من العصابات.

    رد
  3. يقول ملاحظ:
    فبراير 6, 2025 الساعة 4:18 م

    عليكم التواضع في التصاريح عند التكلبف وعدم الصعود الاشجار العالية حتى يسهل النزول دون اضرار و بكل سهولة ويسر ما دمتم لاتملكون مفاتيح الحل كلها بايديكم

    رد
  4. يقول سامر العربي:
    فبراير 6, 2025 الساعة 5:11 م

    يريدون في لبنان حكومة موالية بشكل كامل لأمريكا وإسرائيل مقدمة للتطبيع مع الكيان

    رد
  5. يقول Mohammed:
    فبراير 6, 2025 الساعة 6:33 م

    التناءي الشيعي لن يفرط في الموقع الثالث في الدولة(المالية) بعد أن فقد الأول رءيس الجمهورية والثاني رءيس الحكومة

    رد

أخبار ذات صلة

التمديد لـ«اليونيفيل» بين تمسك لبنان ببقائها ودعوة إسرائيل لإنهاء عملها فوراً أو بعد عام
منذ 9 ساعات
برّاك وأورتاغوس من بيروت: الحكومة اللبنانية قامت بدورها وعلى إسرائيل مبادلتها بخطوة
18 - أغسطس - 2025
برّاك وأورتاغوس إلى بيروت بعد الخطاب التصعيدي لـ«حزب الله» ورفضه لتسليم السلاح
17 - أغسطس - 2025
الجيش اللبناني ينفي خرق الأجواء السورية
17 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية