ولادة متعثرة لحكومة نواف سلام بعد الخلاف على الوزير الشيعي الخامس.. وبري غادر القصر الجمهوري من باب خلفي

بيروت-“القدس العربي”:

لم تصح التوقعات بصدور مراسيم الحكومة العتيدة من القصر الجمهوري اليوم الخميس، إذ على الرغم من توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى القصر للانضمام إلى اجتماع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس المكلف نواف سلام، وعلى الرغم من وصول أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية إلى بعبدا ما يؤشر إلى تلاوة مراسيم تشكيل الحكومة، إلا أن الاجتماع الثلاثي بين الرؤساء طال لأكثر من ساعة ما أوحى بوجود عقد جديدة حالت دون أن تبصر الحكومة النور.

وبحسب المعلومات فإن العقدة تمثلت بتسمية الوزير الشيعي الخامس الذي سيسميه الرئيسان عون وسلام ويوافق عليه الرئيس بري الذي أبدى امتعاضه أيضاً من نزع حقيبة الصناعة من الثنائي الشيعي وإعطائها للقوات اللبنانية.

وقد غادر الرئيس بري قصر بعبدا من باب خلفي متجنباً المرور أمام الإعلاميين ما أكد عدم رضاه، ثم تبعه الرئيس المكلف من الباب الرئيسي ولكن من دون الإدلاء بأي تصريح.

ويصر الرئيسان عون وسلام وحزبا القوات اللبنانية والكتائب على عدم القبول بحصرية التمثيل للثنائي الشيعي تجنباً لتكرار تجربة “الوزير الملك” عدنان السيد في عهد الرئيس ميشال سليمان، حيث قدم استقالته من حكومة الرئيس سعد الحريري مع وزراء “حركة أمل” و”حزب الله” والتيار الوطني الحر، وكذلك لعدم تكرار تجربة انسحاب الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة احتجاجاً على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.