ولايات تورينغن وسكسونيا على صفيح ساخن: هل يقلب تقدم “حزب البديل” تشكيلة السياسة الألمانية؟

برلين- “القدس العربي”: تتجه الأنظار إلى شرق ألمانيا، وتحديداً لولايات تورينغن وسكسونيا، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف على وشك تحقيق انتصار تاريخي في الانتخابات الإقليمية المقرر إجراؤها اليوم الأحد في تورينغن. ووفقًا لاستطلاع أجرته قناة “تسي دي إف”، حصل الحزب على دعم بنسبة 29، متقدمًا بفارق مريح على الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي سجل 23% فقط.

رغم تقدم “البديل من أجل ألمانيا”، لا يزال 29% من الناخبين في تورينغن غير حاسمين بشأن الحزب الذي سيمنحونه أصواتهم، أو حتى ما إذا كانوا سيشاركون في الانتخابات. هذا التردد يعكس حيرة كبيرة في صفوف الناخبين وسط تصاعد شعبية الأحزاب المتطرفة.

في هذه الأثناء، يواجه حزب اليسار تحديًا كبيرًا حيث تراجعت نسبة التأييد إلى 13% فقط، مقارنةً بـ31% في انتخابات 2019. يبدو أن رئيس وزراء تورينغن، بودو راميلوف، الذي كان يُعتبر من الشخصيات الأكثر شعبية في الولاية، يواجه صعوبة في الحفاظ على دعم الناخبين.

انتخابات مصيرية لألمانيا

وستقرر نتائج الانتخابات توازن القوى في برلماني الولايتين، حيث يتمتع كلّ منهما بنفوذ كبير في قضايا إقليمية.

وقد يؤدي الظهور القوي لـ “حزب البديل من أجل ألمانيا” وحزب شعبوي آخر، وهو “تحالف سارا فاغنكنشت” الذي أطلق حديثاً، ويصف نفسه بأنه “يساري محافظ”، إلى جعل تشكيل حكومة فعالة أمراً صعباً في أيّ من الولايتين.

وقد تؤدي انتكاسات جديدة في هذه الانتخابات للأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم على المستوى الاتحادي (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) إلى تأجيج الصراع الداخلي المرير بين الوزراء قبل عام واحد من الانتخابات البرلمانية العامة في أيلول/سبتمبر .2025

وأظهر بعض استطلاعات الرأي أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه المستشار أولاف شولتس، وشريكه الرئيسي في الائتلاف الاتحادي، حزب الخضر، يقتربان من عتبة الـ 5% اللازمة للحصول على مقاعد في الانتخابات بالولايتين. في الوقت نفسه حقق الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي نتائج سيئة للغاية في نتائج الاستطلاعات بالولايتين، لدرجة أنه تم تصنيفه عموماً مع فئة “أحزاب أخرى” في النتائج.

وفي ولاية سكسونيا، حقق الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة رئيس حكومة الولاية الحالي ميشائيل كريتشمر تقدماً ضئيلاً في معظم استطلاعات الرأي. ويأمل كريتشمر أن يحظى بفرصة للبقاء في منصبه على رأس حكومة جديدة، رغم أن النتائج قد تتطلب من حزبه النظر في بعض الحلفاء غير المتوقعين.

وقد يكون تشكيل حكومة جديدة في تورينغن صعباً بشكل خاص، حيث كان يقود بودو راميلوف من حزب “اليسار” حكومة أقلية هشة.

ويظل راميلوف يحظى بشعبية شخصية لدى العديد من الناخبين في تورينغن، لكن حزب “اليسار” تراجع في استطلاعات الرأي بعد أن انسحب فاجنكنشت من الحزب لتشكيل تحالفها الجديد. وقد أدى هذا الانقسام- إلى جانب الدعم المتزايد لـ “حزب البديل من أجل ألمانيا”- إلى مزيد من تفتيت الأصوات الانتخابية في الولاية.

تعرف سكسونيا بأنها معقل للتطرف اليميني، خاصة مع ظهور حركة بيغيدا، فإنها تعاني أيضًا من توترات يسارية متطرفة، خصوصًا في مدينة لايبزيغ. وبالرغم من تصاعد هذه التوترات، فإن نسبة الأجانب في سكسونيا تبقى دون المعدل الوطني، حيث تمثل 8.1% من السكان فقط.

التوقعات تشير إلى تحول كبير في المشهد السياسي الألماني، في ظل صعود اليمين المتطرف وتراجع الأحزاب التقليدية. كل الأنظار تتجه نحو نتائج هذه الانتخابات، التي قد تعيد تشكيل ملامح السياسة الألمانية في السنوات القادمة.

ووسط حالة من القلق، عبّرت زاسكيا إسكين، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، عن تخوّفها من نتائج الانتخابات الإقليمية المرتقبة غدًا في تورينغن وسكسونيا. في تصريحات لصحيفة “أوغسبورجر ألغماينه”، أشارت إسكين إلى أن الحزب يواجه تحديًا كبيرًا للحفاظ على تمثيله في برلمانات الولايات، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن نسبة تأييد الحزب تتراوح بين 6 و7% فقط، ما يهدد بفشله في تجاوز عتبة الـ5% المطلوبة لدخول البرلمان.

مع تزايد قوة حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، يزداد القلق بين الأوساط السياسية والاقتصادية في ألمانيا. ويعزز هذا القلق صعود حزب “تحالف سارة فاغنكنشت” الشعبوي الجديد، الذي حصد 18% من تأييد الناخبين في تورينغن، ما يضيف عنصرًا جديدًا من عدم الاستقرار إلى المشهد السياسي.