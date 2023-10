ولاية فيكتوريا الأسترالية تشهد حرائق غابات وفيضانات في 24 ساعة- (فيديو)

سيدني: بعد أقل من 24 ساعة على فرار السكان من أجزاء في ولاية فيكتوريا في أستراليا من حرائق الغابات حذرت السلطات الأربعاء من حدوث فيضانات بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي تتساقط على ألسنة اللهب وترفع منسوب المياه في الأنهار بالولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد.

ووفقا لمكتب الأرصاد الجوية الأسترالي فإن من المتوقع حدوث فيضانات في ظهيرة يوم الأربعاء في شمال شرق فيكتوريا حين تغمر الأمطار أجزاء من الولاية التي أتت النيران على نحو 17000 هكتار فيها حتى الثلاثاء.

وأنقذت فرق التعامل الأولي مزارعا في المنطقة التي حوصر فيها بعدما قاد سيارته عبر مياه الفيضانات، وفقا لما ذكره ضابط العمليات تيم ويبوش في خدمة الطوارئ بولاية فيكتوريا.

وأضاف الضابط أن أجزاء من الولاية استقبلت ما يصل إلى 150 ملليمترا من مياه الأمطار، أي ما يقرب من ثمانية أضعاف متوسط الولاية في سبتمبر/ أيلول، ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار الأربعاء.

وقال ويبوش “لحسن الحظ شهدنا سقوط بعض الأمطار على هذين الحريقين”.

وأضاف “لكن خلال الأربع وعشرين إلى الثماني وأربعين ساعة المقبلة ستكون السيول والفيضانات النهرية هي الخطر الرئيسي حقا. لا يمكننا التأكيد بما فيه الكفاية، يجب على الناس أن يكونوا حذرين”.

جاء المطر على غير العادة في فصل الربيع الجاف في أستراليا والذي بدأ في سبتمبر/ أيلول. وكان الشهر الماضي هو الأكثر جفافا على الإطلاق، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية، حيث انخفض هطول الأمطار بنسبة 71 بالمئة عن متوسط الفترة من 1961 إلى 1990.

وتعمل قوات مكافحة الحرائق على احتواء حرائق الغابات في منطقتين بولاية فيكتوريا، لكن السلطات قالت إنه لا يوجد خطر مباشر على السكان.

(رويترز)

A bushfire in Victoria, Australia, more than trebled overnight and authorities issued several emergency warnings in parts of New South Wales as a spring heatwave fanned fires across the country's southeast https://t.co/EMcdXSqYBP pic.twitter.com/AM5C7PkouJ

— Reuters (@Reuters) October 3, 2023