لايف ستايل | صحة

ولاية كولورادو الأمريكية تعلن عن 3 إصابات بشرية محتملة بإنفلونزا الطيور

13 - يوليو - 2024

حجم الخط
0

واشنطن: قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الجمعة إن ولاية كولورادو أبلغت عن ثلاث حالات إصابة محتملة بسلالة “إتش 5 إن 1” من إنفلونزا الطيور بين أشخاص يعملون في مجال تربية الدواجن.

وأضافت المراكز في بيان “لا توجد أي علامات على زيادة غير متوقعة في نشاط الإنفلونزا بخلاف ذلك في كولورادو أو في ولايات أخرى تأثرت بظهور سلالة إتش 5 من إنفلونزا الطيور بين الأبقار والدواجن”.

وقالت إن الأفراد الثلاثة يعانون من أعراض خفيفة. وجاء في البيان أن العدوى حدثت بين عمال كانوا يعدمون طيورا مصابة في منشأة للدواجن تفشت فيها سلالة إتش 5 من إنفلونزا الطيور.

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الخطر على الناس بوجه عام لا يزال منخفضا وأنها سترسل فريقا إلى كولورادو لدعم التحري في الأمر.

وأشارت المراكز إلى أن العمال الثلاثة تعرضوا للفيروس من خلال التعامل مع طيور مصابة.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

المكسيك تؤكد أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في البلاد لطفلة 3 أعوام
5 - أبريل - 2025
إنفلونزا الطيور تدفع أمريكا للحصول على البيض من البرازيل
24 - مارس - 2025
مع ارتفاع أسعار البيض… إدارة ترامب تخطط لاستراتيجية جديدة لمكافحة إنفلونزا الطيور
18 - فبراير - 2025
مسؤولو الصحة: مريض لويزيانا أول مصاب بحالة شديدة من إنفلونزا الطيور في أمريكا
18 - ديسمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية