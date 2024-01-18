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ولاية مين الأمريكية تعلق قرارها بشأن منع ترامب من الترشح للانتخابات التمهيدية

منذ 17 دقيقة

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واشنطن: أعلنت ولاية مين الأمريكية، الأربعاء، أنها علقت قرارها بمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح في الانتخابات التمهيدية، حتى تتخذ المحكمة العليا الأمريكية قرارا في قضية مماثلة في ولاية كولورادو.

وستتناول المحكمة العليا الأمريكية قريبا مسألة ما إذا كان يمكن إزالة الرئيس السابق من بطاقات الاقتراع للانتخابات التمهيدية الداخلية للحزب من أجل الترشح للرئاسة في ولاية كولورادو. ومن المقرر عقد جلسة للمحكمة العليا الأمريكية لبحث القرار في ولاية كولورادو في 8 شباط/فبراير.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، استبعدت كولورادو ترامب في البداية من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. واتبعتها ولاية مين. وقام محامو ترامب بالاستئناف ضد القرارين. وتم تعليق القرارين في كلتا الولايتين حتى يتم استكمال عملية الاستئناف.

وسيحدد قرار المحكمة العليا الأمريكية على الأرجح كيفية التعامل مع مشاركة ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولايات الأخرى.

(د ب أ)

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