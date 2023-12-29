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ولاية مين تقرر عدم أهلية دونالد ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في السباق الانتخابي نحو الرئاسة

منذ ساعة واحدة

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: قالت مسؤولة بارزة في ولاية ماين، الخميس، إن الرئيس السابق دونالد ترامب لا يمكنه الظهور في الاقتراع الأولي بالولاية، في تصعيد للجهود القانونية الوطنية لمنعه من السباق نحو المنصب.

وفي قرار مكتوب مكون من 34 صفحة، قالت مسؤولة الخارجية في ولاية مين ، شينا بيلوز، وهي ديمقراطية، إن ترامب غير مؤهل لتولي منصبه بسبب تصرفاته المحيطة بهجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وكتبت بيلوز في القرار: “إن  أحداث 6 يناير 2021 كانت غير مسبوقة ومأساوية”. “تظهر الأدلة هنا أنها حدثت بناء على طلب الرئيس المنتهية ولايته وبعلمه ودعمه. الدستور الأمريكي لا يتسامح مع الاعتداء على أسس حكومتنا”.

وطعن الناخبون المناهضون لترامب في أهلية ترامب للاقتراع في عشرات الولايات من خلال الدعاوى القضائية والعرائض الإدارية، مستشهدين بقسم من التعديل الرابع عشر (البند 14) الذي يحرم من المناصب العامة أولئك الذين أقسموا على الدفاع عن الدستور ثم “انخرطوا في تمرد أو تمرد”.

ويأتي قرار بيلوز بعد أن قضت المحكمة العليا في كولورادو، الأسبوع الماضي، بأن ترامب غير مؤهل للاقتراع في تلك الولاية، نقلاً عن التعديل الرابع عشر.

ومن المتوقع أن يطعن محامو ترامب في قرار بيلوز في محكمة الولاية.

وفاز ترامب في عدد من الأحكام المبكرة في ولايات أخرى، بما في ذلك حكم محكمة ميشيغان هذا الأسبوع الذي رفض محاولة مماثلة لإبعاده عن الاقتراع هناك. وطلب الجمهوريون في كولورادو يوم الأربعاء من المحكمة العليا الأمريكية إلغاء الحكم القضائي الأول من نوعه في الولاية، ومن المتوقع أن يقدم ترامب استئنافه.

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