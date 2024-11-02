ولاية واشنطن تجهز الحرس الوطني للتعامل مع أي عنف مرتبط بالانتخابات

واشنطن: قال حاكم ولاية واشنطن أمس الجمعة، إنه يجهز بعض أفراد الحرس الوطني ليكونوا على أهبة الاستعداد للتدخل، وذلك بعد ورود معلومات ومخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف ذات صلة بالانتخابات الرئاسية 2024.

وتعد الولاية واحدة من اثنتين شهدتا إضراما للنيران في صناديق الاقتراع الأسبوع الماضي. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن من المتوقع أن تفوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في الولاية بسهولة.

والتصويت المبكر متاح للناخبين في واشنطن، حيث أدلى أكثر من مليوني شخص بأصواتهم بالفعل، وفقا لمختبر الانتخابات في جامعة فلوريدا.

وكتب حاكم الولاية جاي إنسلي في رسالة نُشرت على موقعه على الإنترنت أمس الجمعة “بناءً على معلومات عامة ومحددة، ومخاوف بشأن احتمال وقوع أعمال عنف أو أي نشاط غير قانوني آخر يتعلق بالانتخابات العامة لعام 2024، أريد التأكد من أننا مستعدون تماما لأي موقف”.

وقال إنسلي إن مئات من بطاقات الاقتراع تعرضت للتلف أو التدمير، نتيجة استخدام عبوة حارقة في صندوق الاقتراع بمدينة فانكوفر.

(رويترز)