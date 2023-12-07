ولسوف ترجع

كل المعابر أوصلتني باتجاه الموت

فاهبط ناحية الجنوب

ولا تعد

الا إذا

أفرغت صدرك من جيوش الخوف

واترك مع الأنقاض حلمك

عله ينمو ويكبر

فإذا رجعت إلى ديارك

فالبيوت شواهد

واترك صغارك خلف ظهرك

ينعمون بلا حراك في مقابرهم

ولسوف تنبت مرة أخرى

وتصحب كل من رحلوا

واحمل بصدرك

من أديم الأرض بيتا

كلما سافرت

أخرجه

وحاول أن تعيد له الحياة

فأنت تصنع الأوطان

تملكها

ابذر بذورك كلما تهفو إلى وطن

ولن يضيرك أن تغادره

فلسوف ترجع

ما إن يبدأ الطوفان

وسوف تراه رؤية نازح

ترك الديار

وظل يرسم وجه طفلته ونهر بلدته

وكل نسائم كانت تذوب بصدره

وثوب جدته إذا غطاه كي يغفو

وصوت حمامة

كي ما يعاودها الأليف

لن يقهروك

فأنت الأرض

إذ ما حاصروك

فلن يدوم حصارهم

فاهبط كأنك نازح

نزح المسافر ثم عاود

فكل شبر حين ترجع

سوف يذكر ما تركت من الخطى

ورغم تراكم الأنقاض

حين تراك سوف تقوم

بيت كنت تجول بين ربوعه

وشوارع مارست لهوك

واحتميت بظلها

فلسوف ترجع

إذ ما نزحت إلى الجنوب

أو صعدت إلى الشمال

شاعر مصري