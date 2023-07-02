وليام بيرنز: غزو أوكرانيا “له تأثير مدمر” على النظام الروسي

كييف: ذكر ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي.آي.إيه” السبت أن غزو أوكرانيا “له تأثير مدمر” على نظام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والمجتمع الروسي.

وأضاف بيرنز، في محاضرة في مؤسسة ديتشلي في بريطانيا أن “الاستياء إزاء الحرب سوف يستمر في تقويض القيادة الروسية” مشيرا إلى أنه يشكل “فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل” للاستخبارات الأمريكية، حسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الأحد.

وكان ويليام بيرنز، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، ليبلغه بأن أمريكا ليست متورطة في التمرد الفاشل، من قبل يفجيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر الروسية الخاصة، طبقا لما ذكرته جريدة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مسؤولين مطلعين .

ويُعتقد أن الاتصال الهاتفي مع سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، هو أعلى مستوى اتصال بين الحكومتين منذ محاولة الانتفاضة، قبل أسبوع.

وذكرت شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية أن بيرنز أجرى سابقا زيارة ، لم يتم الإبلاغ عنها مسبقا إلى كييف، في حزيران/يونيو الماضي، لعقد اجتماعات مع مسؤولين كبار.

(د ب أ)