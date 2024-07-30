وليد الركراكي يحضّر مكافأة خاصة لمفاجأة الأولمبياد

لندن- “القدس العربي”:

كشفت تقارير صحافية مغربية، عن اقتراب اللاعب زكريا الوحيدي من الحصول على فرصة العمر مع منتخب أسود أطلس الأول، وذلك بعد انبهار المدير الفني وليد الركراكي، بالنسخة المبشرة التي يبدو عليها صاحب الـ22 عاما تحت قيادة المدرب طارق السكتيوي في دورة الألعاب الأولمبية الحالية.

ونقلت العديد من الصحف والمواقع الرياضية عن مصدر مقرب من الركراكي، ولم يفصح عن هويته، أن الأخير يدرس الاستعانة بالمدافع الأيسر زكريا الوحدي في المرحلة القادمة، فيما ستكون أشبه بالمكافأة لجوكر نادي جينك البلجيكي، الذي فاجأ الجميع بحضوره القوي في مركز الظهير الأيسر، رغم أن المعروف عنه أنه يُجيد اللعب أكثر في الجهة اليمنى.

وأبلى الوحدي، بلاء حسنا في أول مباراتين للأولمبي المغربي أمام الأرجنتين وأوكرانيا، معبرا عن نفسه كما ينبغي في مركز الظهير الأيسر، كأفضل تعويض لمدربه على غياب الثنائي الصاعد إلى سماء النجومية بسرعة الصاروخ، والإشارة إلى مدافع ريال مدريد اليافع يوسف لخديم البالغ من العمر 18 عاما، وجوهرة بايرن ميونخ آدم أزنو، صاحب الـ18 عاما أيضا، وهو ما جعل الركراكي يفكر جيدا في ضمه لمعسكر سبتمبر/ أيلول المقبل، على الأقل ليساهم في رفع مستوى المنافسة على مركز المدافع الأيسر الأساسي في المرحلة القادمة.

ووفقا لنفس المصدر، فإن المدرب الركراكي عانى الأمرّين مما وُصف بضعف الجبهة اليسرى، وكانت البداية في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، تأثرا بالإصابة التي كان يعاني منها مدافع بايرن ميونخ نصير مزراوي بجانب تذبذب مستوى يحيى عطية الله، قبل أن تتحول إلى لغز في الاستحقاقات الودية والرسمية الأخيرة، الأمر الذي يضاعف حظوظ الوحدي في التواجد ضمن صفوف المنتخب الأول في المرحلة القادمة، شريطة أن يحافظ على مستواه المميز الذي يظهر عليه مع المنتخب الأولمبي في باريس.

وكان المنتخب المغربي الأولمبي قد استهل مشواره في دورة الألعاب الأولمبية، بفوز تاريخي على التانغو الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، لكن بعدها عاد خطوة كبيرة إلى الوراء بهزيمة غير متوقعة أمام أوكرانيا بنتيجة 1-2، ليصبح مضطرا لتحقيق الفوز على العراق في قمة اليوم العربية في ختام الدور الأول، من أجل من الحصول على تأشيرة اللعب في الدور ربع النهائي، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.