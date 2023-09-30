ولي العهد الأردني يختتم مهرجان سباقات الهجن والشعر النبطي.. ويعلق- (صور وفيديو)

عمان- “القدس العربي”: نشر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عبر موقع “إنستغرام” الجمعة، مقطع فيديو يوثق حضوره مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي في نسخته الثالثة.

وعلق الأمير الحسين على مقطع الفيديو قائلا: “أجواء مميزة شهدتها يوم أمس في مهرجان الهجن والشعر النبطي حيث الأصالة والتاريخ”.

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ورعى الحسين، الخميس، حفل ختام المهرجان، الذي أقيم على مضمار الشيخ زايد لسباقات الهجن في منطقة الديسة جنوبي البلاد.

وبحضور عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وشخصيات دبلوماسية وضيوف شرف من دول عربية شقيقة، تابع الأمير الحسين، الشوطين الختاميين للسباق، وكرم 21 مالكا للهجن التي فازت في المهرجان، كما شاهد عرضا مرئيا يوضح فعاليات اليوم الأول من المهرجان، ويسرد تاريخ رياضة الهجن التي تعد من الرياضات العربية الأصيلة.

وفي مسابقة الشعر النبطي، التي أقيمت على هامش المهرجان بالتعاون مع وزارة الثقافة، سلّم الأمير الجوائز للحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى.