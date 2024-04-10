منوعات | أبيض و أسود

ولي عهد الأردن وزوجته ينتظران مولودهما الأول- (تغريدة)

10 - أبريل - 2024

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”:

أعلن الديوان الملكي في الأردن، الأربعاء، أن الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله، تنتظر مولودهما الأول، وذلك بعد نحو 10 أشهر على زواجهما في 1 يونيو/ حزيران 2023.

وقال الديوان في بيانه: “يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين المعظمين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي”.

وتابع البيان: “الديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبي السمو الملكي الذرية الصالحة المعافاة الطيبة”.

يذكر أن الديوان الملكي الأردني سبق وأعلن صدور الإرادة الملكية بمنح لقب “صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة” لزوجة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عقب عقد قرانهما في الأول من يونيو/ حزيران 2023.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

خطبة عيد الفطر في الأردن: قلوبنا وأعيننا مع أهلنا في غزة
10 - أبريل - 2024
نسأل الله أن يعين أهل غزة ويثبتهم”..”أذرع الإغاثة” الأردنية تجتهد وتشتبك..لماذا وما هي المكاسب؟
9 - أبريل - 2024
14 طائرة تشارك في “أضخم إنزال” جوي على غزة.. والرزم بخط يد أطفال أردنيين
9 - أبريل - 2024
بعيدا عن الرابية.. أطراف الأردن تراسل “من يهمه الأمر”: كيف ولماذا “حذرت” الدولة العميقة الإخوان وحماس؟
5 - أبريل - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية