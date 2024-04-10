ولي عهد الأردن وزوجته ينتظران مولودهما الأول- (تغريدة)

لندن- “القدس العربي”:

أعلن الديوان الملكي في الأردن، الأربعاء، أن الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله، تنتظر مولودهما الأول، وذلك بعد نحو 10 أشهر على زواجهما في 1 يونيو/ حزيران 2023.

وقال الديوان في بيانه: “يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين المعظمين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي”.

يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين المعظمين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي تفاصيل:https://t.co/dAP45UTvAt pic.twitter.com/l8e9FrhIOE — RHC (@RHCJO) April 10, 2024

وتابع البيان: “الديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبي السمو الملكي الذرية الصالحة المعافاة الطيبة”.

يذكر أن الديوان الملكي الأردني سبق وأعلن صدور الإرادة الملكية بمنح لقب “صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة” لزوجة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عقب عقد قرانهما في الأول من يونيو/ حزيران 2023.