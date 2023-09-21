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ولي العهد السعودي: سوف استمر في استخدام الرياضة لزيادة ثروات بلادي

منذ ساعة واحدة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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لندن: قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه لا يكترث بالاتهامات الموجهة لبلاده بممارسة “الغسيل الرياضي”، مشيرا إلى أنه سيواصل استخدام الرياضة لزيادة ثروات بلاده.
وقام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء 80% من أسهم نادي نيوكاسل الإنكليزي لكرة القدم عام 2021، واجتذب في الفترة الأخيرة عددا كبيرا من نجوم الساحرة المستديرة للانضمام لبطولة دوري المحترفين السعودي.
وانضم النجم البرتغالي الدولي المخضرم كريستيانو رونالدو، مطلع العام الجاري، لصفوف النصر السعودي، الذي تعاقد هذا الصيف مع السنغالي ساديو ماني أيضا.
كما انتقل للدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية أيضا كل من الفرنسي كريم بنزيمة ونغولو كانتي وغوردان هندرسون وفابينيو، وروبيرتو فيرمينو ورياض محرز، بالإضافة لمجموعة أخرى من النجوم العالميين.
كما قامت السعودية مؤخرا بالاستثمار أيضا في منافسات الجولف وفورمولا1- والسنوكر والملاكمة وسباقات الخيل.
وأضاف ولي العهد السعودي خلال مقابلة مع محطة (فوكس نيوز) في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس “إذا كان الغسيل الرياضي سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، فسوف أستمر في ممارسة الغسيل الرياضي”.
وتابع في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) “الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1% من الرياضة، وأهدف إلى أن يكون 1.5% سمها ما شئت، وسنحصل على هذه النسبة”.
وترى السعودية أن الرياضة جزء مهم من استراتيجية “رؤية 2030″، حيث تستثمر البلاد بكثافة في العديد من القطاعات، في ظل سعيها لتنويع اقتصادها بعيدا عن احتياطياتها النفطية، وتعتبر الرياضة إحدى هذه القطاعات.
وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى عزم السعودية التقدم بملف لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وكذلك دورة الألعاب الأولمبية.
(د ب أ)

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