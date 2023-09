ولي العهد السعودي لـ”فوكس نيوز”: كل يوم نقترب أكثر من التطبيع مع إسرائيل- (فيديو)

واشنطن: قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لشبكة فوكس نيوز في مقابلة اليوم الأربعاء إن المملكة تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.

ونفى بن سلمان صحة تقارير تفيد بإيقافه محادثات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأضاف في رده على سؤال عن وصف المحادثات التي تهدف إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين “كل يوم نقترب أكثر”.

ورداً على سؤال عن “المطلوب للموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل”، أجاب ولي العهد السعودي: متى ما كان هناك الدعم من إدارة الرئيس (الأمريكي) جو بايدن للوصول لتلك النقطة”.

وأضاف “بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية، نحن بحاجة إلى حلها ولدينا مفاوضات جيدة مستمرة حتى الآن وسنرى إلى أين سنتوصل في هذه المفاوضات”.

وتابع قائلا: “نأمل أن نصل إلى حل يسهل حياة الفلسطينيين ويعيد إسرائيل كعنصر في الشرق الأوسط”.

وردا على سؤال أن “هناك تقارير تفيد بأنك قمت بتوقيف المحادثات”، أجاب ابن سلمان: “هذا ليس صحيحا”.

وتابع المحاور متسائلا: “لذا هل تعتقد أنك أنت قريب من حلها؟”، ليجيب ولي العهد السعودي: “كل يوم نقترب أكثر من ذلك”، دون تفاصيل أكثر.

وأعلن ولي العهد السعودي في المقابلة أن بلاده ستحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه أولا.

وقال بن سلمان إنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي “يجب علينا أن نحصل عليه أيضا”.

وبالنسبة للصراع اليمني، قال بن سلمان:” حان الوقت للسعي لإنهاء الصراع في اليمن”.

ورداً على سؤال بشأن حكم الإعدام الصادر بحق رجل انتقد المملكة على وسائل الاتصال الاجتماعي، قال بن سلمان إنه يأمل أن يرى القاضي القادم الذي ينظر القضية الأمور بشكل مختلف.

ورداً على سؤال بشأن حرب روسيا في أوكرانيا، أجاب بن سلمان :” غزو بلد آخر هو أمر سيء حقاً”.

وقال ولي العهد السعودي إن الاندماج المخطط لاتحاد إل.أي.في. للغولف واتحاد المحترفين سيكون بمثابة “تغيير” لرياضة الغولف.

ارتفاع أسعار النفط لا يهدف لمساعدة روسيا

وقال ولي العهد السعودي إن قرارات خفض إنتاج النفط هدفها استقرار السوق وليس مساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا.

وتابع ولي العهد “إننا فقط نراقب العرض والطلب، فإذا حدث نقص في المعروض فإن دورنا في أوبك+ هو سد هذا النقص. وإذا كان هناك أي فائض في المعروض فإن دورنا في أوبك+ هو ضبط ذلك من أجل استقرار السوق”.

