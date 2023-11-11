ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يلتقيان للمرة الأولى منذ اتفاق التقارب- (تغريدة)

الرياض: التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السبت للمرة الأولى منذ توصل البلدين لاتفاق تقارب مفاجئ في آذار/مارس برعاية صينية، على ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) على منصة إكس صورة للزعيمين خلال اجتماع ثنائي على هامش قمة مشتركة لقادة دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض.

(أ ف ب)