ولي العهد السعودي يؤكد لملك المغرب تضامن المملكة مع بلاده للتخفيف من آثار الزلزال

الرياض: أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للعاهل المغربي الملك محمد السادس تضامن المملكة مع بلاده للتخفيف من آثار الزلزال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن “الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أجرى اتصالاً هاتفيًا مساء الاثنين، بالعاهل المغربي الملك محمد السادس”.

وأعرب ولي العهد السعودي: “عن تعازي المملكة في ضحايا الزلزال الذي شهده عدد من المناطق في المغرب، والتأكيد على تضامن المملكة مع المغرب وشعبها الشقيق وتوجيه الجهات المعنية بالمملكة لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل عاجل للتخفيف من آثار هذه الكارثة”.

وأعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره لولي العهد على مواقف المملكة الأصيلة وعلى مشاعره الأخوية النبيلة.

ووجّه الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة، للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي الشقيق.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة، أن “المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعب المغربي الشقيق، والتخفيف من آثار الزلزال المدمر، الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في المملكة المغربية”.

وأوضح أنه “بموجب هذا التوجيه سيجري إرسال فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفرق من هيئة الهلال الأحمر السعودي، بقيادة المركز، للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية، وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال، التي ألمّت بالشعب المغربي الشقيق”.

(د ب أ)