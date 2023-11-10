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ولي العهد السعودي يؤكد وجوب وقف التهجير القسري للفلسطينيين من غزة

منذ ساعة واحدة

ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان 

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الرياض: أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان  على وجوب وقف التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع المحاصر منذ أكثر من 4 أسابيع داعيا الى إيقاف الحرب في غزة. 

وشدد الأمير محمد بن سلمان، في كلمته في افتتاح القمة السعودية الإفريقية في الرياض اليوم الجمعة، على إدانة المملكة لكل ما يشهده قطاع غزة من انتهاكات. 

وأكد الأمير محمد بن سلمان “ندين ما يشهده قطاع غزة من انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي”. 

ودعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان” إلى إيقاف الحرب في غزة”. 

وأكد بن سلمان ” إدانة المملكة لما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري، واستهداف المدنيين، واستمرار انتهاكات السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني.” 

وتستضيف الرياض غدا السبت القمة العربية الطارئة برئاسة السعودية لبحث الوضع في قطاع غزة.

 (د ب أ)


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