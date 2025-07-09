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ولي العهد السعودي يبحث مع عراقجي اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

منذ 43 دقيقة

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman meets Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi in Jeddah, Saudi Arabia, July 8, 2025. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

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الرياض (السعودية): بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض الثلاثاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقف إطلاق النار الساري بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل منذ أسبوعين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية.

وفي منشور على منصة “إكس” أرفقته بمقتطف فيديو للقاء، قالت الوزارة إنّ محمد بن سلمان “أعرب عن تطلّع المملكة لأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأضافت أنّ ولي العهد أكّد أيضا “موقف المملكة في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات”.

من جانبه، أشاد الوزير الإيراني “بجهود” ولي العهد السعودي “لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”، وفق المصدر نفسه.

وكانت الرياض نددت بالضربات الإسرائيلية المدمّرة التي استهدفت إيران في يونيو/ حزيران الماضي، واعتبرتها “عدوانا” و”انتهاكا صارخا” للقانون الدولي.

كما أعربت الرياض عن “قلقها البالغ” في أعقاب الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية رئيسية.

(أ ف ب)

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