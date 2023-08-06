ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من عاهل المغرب بشأن سبل تعزيز العلاقات

الرياض: تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اليوم الأحد رسالة خطية، من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية(واس) إن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. وتسلم الرسالة نيابةً عن ولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى، خلال استقباله في الرياض، اليوم الأحد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة.

وأضافت وكالة “واس” أنه جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

(د ب ا)





