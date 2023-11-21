سياسة | عربي | الخليج العربي

ولي العهد السعودي يدعو لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل 

21 - نوفمبر - 2023

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان

حجم الخط
11

الرياض: دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل
جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في غزّة، وفق ما نقلته قناة “الإخبارية” الرسمية.
وقال ولي العهد: “يجب على جميع الدول وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل”.
وأضاف أن “الكارثة الإنسانية في غزة تستمر بالتفاقم يوما بعد يوم ويجب وضع حلول حاسمة لها”.

(الأناضول)


كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول محمود:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 3:02 م

    قد يكون مفيدا ايضا الدعوة الى وقف استيراد انواع من الاسلحة من إسرائيل!

    رد
  2. يقول ابو تاج الحكمة الأول:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 3:10 م

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مراوغه وعندما انعقدت القمه العربيه والقمه الاسلاميه لم يفعل شيئا كالذي يذهب الى الحج والناس راجعه

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 3:24 م

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا هذا هو رد الفعل الصحيح والصريح، انتقلوا إلى ما هو أعلى المراتب لإنقاذ ما تبقى من الإبادة الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين هذي سنين وسنين 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

    رد
  4. يقول Basem:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 3:24 م

    ان كنت صادقا فيما تقول يارجل اتحداك ان تقطع النفط عن امريكا والدول الداعمة لاسراءيل. هذا من باب اولى ان كنت تعي ما تقول.

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      نوفمبر 21, 2023 الساعة 4:02 م

      أحسنت أحسنت أحسنت ✅

  5. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 3:40 م

    اغلقوا تدفق البترول إلى أمريكا وأوروبا القارة العجوز التي عليها الأحزان لا تجوز، ثم لكل حادث حديث 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥

    رد
  6. يقول Suleiman:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 4:08 م

    إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب؟

    رد
  7. يقول جزائري:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 4:34 م

    الظاهر أن السعودية يعجبها ما تقوم به إسرائيل ضد حماس. فقط تطلق التنديدات…

    رد
  8. يقول قطز:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 9:02 م

    بتصوري تصريح صاحب السمو الأمير لا يخرج عن سياق تسجيل موقف رسمي قبل الإعلان عن وقف معركة طوفان الأقصى يفيد بأن المملكة ليس لها علاقة بما يحدث في فلسطين المحتلة ع عكس مشاركة بعض الدول العربية لأن ببساطة من يطالب وقف الولايات المتحدة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل كمن يطالب بوقف تصدير شاكيرا الى المملكة العربية السعودية مع الفارق في التشبيه ماذا عن مشروع مدينة نيوم المستقبل المنطقة الحرة من سيدعم المملكة بالتكنلوجيا العالية وسيمولها بالمليارات تكلفة المشروع تقدر 500 مليارات $ ؟!
    وهل يمكن السماح ببناء جسرا عبر البحر الأحمر مرورا بمضيق تيران الى سيناء بدون موافقة إسرائيل وفق معاهدة كامب ديفيد؟!
    وماذا عن الممر الهندي الأوروبي الذي يصل إلى ميناء حيفاء مرورا بالسعودية أي دمج إسرائيل بشكل كامل في المنطقة مجرد كلام للإعلام وهذا ما يفسر تصرف الكيان الإسرائيلي كالثور الأعمى الجريح 🙂

    رد
  9. يقول الكروي داود النرويج:
    نوفمبر 22, 2023 الساعة 7:33 ص

    إنها التقية لحفظ ماء الوجه !
    لازال ممنوعاً على شيوخ السلطان الدعاء لغزة !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد
  10. يقول حنظلة الفلسطيني:
    نوفمبر 22, 2023 الساعة 1:46 م

    المهم هو عدم الاستيراد منها
    اما تصدير السلاح فهذا مالم ترضى به صناعة السلاح الامريكية
    لذلك المطلوب من الدول العربية والاسلامية تنويع مصادر السلاح
    كذلك عدم استيراد بل ومحاربة اي قيم ثقافية اخلاقية امريكيةوغربية
    علينا الاستعداد كأمة لحرب ضروس ستفرض حتى على الصديق والعدو من بيننا لامريكا والغرب

    رد

أخبار ذات صلة

بدءاً بإفلاسها.. سموتريتش: سنسقط السلطة الفلسطينية لنعود إلى مستوطناتنا في غزة
منذ ساعتين
هل ينجح نتنياهو في الإفلات من مناورة بايدن ونباح “السموترتشيين”؟
منذ 3 ساعات
تحقيق بلا نهاية و”قتل” بلا مشبوهين.. الجيش الإسرائيلي: ننظر في “موت” 48 فلسطينياً معتقلاً
منذ 3 ساعات
إسرائيل: كان علينا أن نأخذ “صلح الحديبية” على محمل الجد
منذ 3 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية