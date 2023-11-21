ولي العهد السعودي يدعو لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل 

الرياض: دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل

جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في غزّة، وفق ما نقلته قناة “الإخبارية” الرسمية.

وقال ولي العهد: “يجب على جميع الدول وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل”.

وأضاف أن “الكارثة الإنسانية في غزة تستمر بالتفاقم يوما بعد يوم ويجب وضع حلول حاسمة لها”.

(الأناضول)



