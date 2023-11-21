ولي العهد السعودي يدعو لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل 

الرياض: دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل
جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في غزّة، وفق ما نقلته قناة “الإخبارية” الرسمية.
وقال ولي العهد: “يجب على جميع الدول وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل”.
وأضاف أن “الكارثة الإنسانية في غزة تستمر بالتفاقم يوما بعد يوم ويجب وضع حلول حاسمة لها”.
(الأناضول)
قد يكون مفيدا ايضا الدعوة الى وقف استيراد انواع من الاسلحة من إسرائيل!
بسم الله الرحمن الرحيم
مراوغه وعندما انعقدت القمه العربيه والقمه الاسلاميه لم يفعل شيئا كالذي يذهب الى الحج والناس راجعه
ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا هذا هو رد الفعل الصحيح والصريح، انتقلوا إلى ما هو أعلى المراتب لإنقاذ ما تبقى من الإبادة الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين هذي سنين وسنين 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
ان كنت صادقا فيما تقول يارجل اتحداك ان تقطع النفط عن امريكا والدول الداعمة لاسراءيل. هذا من باب اولى ان كنت تعي ما تقول.
أحسنت أحسنت أحسنت ✅
اغلقوا تدفق البترول إلى أمريكا وأوروبا القارة العجوز التي عليها الأحزان لا تجوز، ثم لكل حادث حديث 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥
إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب؟
الظاهر أن السعودية يعجبها ما تقوم به إسرائيل ضد حماس. فقط تطلق التنديدات…
بتصوري تصريح صاحب السمو الأمير لا يخرج عن سياق تسجيل موقف رسمي قبل الإعلان عن وقف معركة طوفان الأقصى يفيد بأن المملكة ليس لها علاقة بما يحدث في فلسطين المحتلة ع عكس مشاركة بعض الدول العربية لأن ببساطة من يطالب وقف الولايات المتحدة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل كمن يطالب بوقف تصدير شاكيرا الى المملكة العربية السعودية مع الفارق في التشبيه ماذا عن مشروع مدينة نيوم المستقبل المنطقة الحرة من سيدعم المملكة بالتكنلوجيا العالية وسيمولها بالمليارات تكلفة المشروع تقدر 500 مليارات $ ؟!
وهل يمكن السماح ببناء جسرا عبر البحر الأحمر مرورا بمضيق تيران الى سيناء بدون موافقة إسرائيل وفق معاهدة كامب ديفيد؟!
وماذا عن الممر الهندي الأوروبي الذي يصل إلى ميناء حيفاء مرورا بالسعودية أي دمج إسرائيل بشكل كامل في المنطقة مجرد كلام للإعلام وهذا ما يفسر تصرف الكيان الإسرائيلي كالثور الأعمى الجريح 🙂
إنها التقية لحفظ ماء الوجه !
لازال ممنوعاً على شيوخ السلطان الدعاء لغزة !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
المهم هو عدم الاستيراد منها
اما تصدير السلاح فهذا مالم ترضى به صناعة السلاح الامريكية
لذلك المطلوب من الدول العربية والاسلامية تنويع مصادر السلاح
كذلك عدم استيراد بل ومحاربة اي قيم ثقافية اخلاقية امريكيةوغربية
علينا الاستعداد كأمة لحرب ضروس ستفرض حتى على الصديق والعدو من بيننا لامريكا والغرب