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ولي العهد السعودي يلتقي بوزير خارجية إيران في الرياض- (صور)

9 - أكتوبر - 2024

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي- وكالة الأنباء السعودية الرسمية

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الرياض: قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الرياض اليوم الأربعاء.

مستجدات الأوضاع في المنطقة

كما ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الأربعاء في الرياض مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المستجدات في المنطقة.

وقال عراقجي: “نأمل في أن تفضي المشاورات إلى ظروف أفضل من أجل فلسطين ولبنان والسلام في المنطقة”.

وذكرت مصادر في السفارة الإيرانية في الرياض أن وزيري الخارجية سيناقشان أيضا قمة محتملة للدول الإسلامية بشأن التصعيد المستمر في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية السعودي بحث خلال لقائه نظيره الإيراني “العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها”،دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأفادت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة وعدة دول عربية أجروا محادثات سرية مع إيران فيما يتعلق بوقف شامل لإطلاق النار في المنطقة. ولا تشارك إسرائيل حاليا في المحادثات.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 9, 2024 الساعة 5:54 م

    ممتاز جدا والله ✌️🇸🇦🇮🇷☹️💪🚀🐒👹🚀

    رد
  2. يقول سهيل:
    أكتوبر 9, 2024 الساعة 6:05 م

    هذه هي المسرحية بحق ؟

    رد
  3. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
    أكتوبر 9, 2024 الساعة 7:08 م

    هناك حل .. احسن حل اطلاقا.. للمنطقة ..
    .
    هو ان تثفق السعودية وايران على التعاون وازدهار المنطقة..
    .
    وهكذا تسحبان البساط من تحت التواجد الاجنبي
    في المنطقة.. لخدمة الاسلام والمسلمين..
    .
    السعودية تريد… لكن ايران مكبلة باسس الدولة
    الثورية.. وقائمة على تصدير الثورة.. وما قاله المرشد
    الأعلى حول معركة الجبهة اليزيدية والحسنية …
    لخير دليل.. قالها وغزة تدمر.. قالها واسرائيل تقصف
    حزب الله ولبنان. لكي نعرف ما هو أهم شيئ لايران
    اطلاقا… انها المعركة بين الشيعة والسنة.. التي قال
    انها لن تنتهي ابدا… ولعله يريد ان يقول… الى أن يأتي
    المهدي المنتظر حسب ادبياتهم الفقهية..
    .
    منظور طائفي للعالم.. وولاية الفقيه للعالم
    الاسلامي كله حسب الدستور الايراني.. رغما عنه..
    .
    بمعنى. لا حل للمنطقة في الافق القريب…

    رد

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