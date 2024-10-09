ولي العهد السعودي يلتقي بوزير خارجية إيران في الرياض- (صور)

الرياض: قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الرياض اليوم الأربعاء.

مستجدات الأوضاع في المنطقة

كما ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الأربعاء في الرياض مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المستجدات في المنطقة.

وقال عراقجي: “نأمل في أن تفضي المشاورات إلى ظروف أفضل من أجل فلسطين ولبنان والسلام في المنطقة”.

وذكرت مصادر في السفارة الإيرانية في الرياض أن وزيري الخارجية سيناقشان أيضا قمة محتملة للدول الإسلامية بشأن التصعيد المستمر في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية السعودي بحث خلال لقائه نظيره الإيراني “العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها”،دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأفادت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة وعدة دول عربية أجروا محادثات سرية مع إيران فيما يتعلق بوقف شامل لإطلاق النار في المنطقة. ولا تشارك إسرائيل حاليا في المحادثات.

(وكالات)