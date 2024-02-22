ولي العهد ثم البرلمان: بريطانيا وأشباح فلسطين

قبل زيارة إلى مقر الصليب الأحمر البريطاني في لندن لمناقشة الأزمة الإنسانية في غزة أدلى وليّ عهد عرش بريطانيا، الأمير ويليام، بتصريح تحدث فيه عن التكلفة البشرية الباهظة للفلسطينيين في غزة وطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار. حصل هذا التصريح غير المألوف، كما أشارت مصادر ملكية، بعد أن فكّر الأمير «طويلا وبشكل جدي» قبل أن يقوم بمداخلته.

معلوم أن التقاليد السياسية في بريطانيا لا تسمح للشخصيات الملكية بالتدخل أو التعليق على الشؤون السياسية الجارية، وفي محاولة لتفسير الخطوة النادرة اقترح إد بولز، وهو «وزير ظل» سابق، أن وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون ربما كان الدافع لهذا التدخّل الملكي، وبغض النظر عن مدى صحة هذه الفكرة فإن الحكومة قالت إن بيان الأمير حصل بعلم وزارة الخارجية وأنه «يتفق مع موقف الحكومة»!

ما حصل بعد ذلك في مجلس العموم، خلال جلسته حول غزة أمس الأول الأربعاء، أضاف مزيدا من الاضطراب على الساحة السياسية البريطانية، وقدّم سابقة نادرة أيضا في تاريخ البرلمان.

قدّم الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يقوده الوزير الأول لاسكتلندا، حمزة يوسف، بمقترح يحث على وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة «حماس» و«وضع حد للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني».

رد حزب المحافظين، الذي يقود الحكومة البريطانية على ذلك بمقترح يدعم «هدنة إنسانية فورية» تعقبها «تحركات نحو وقف دائم ومستدام» لإطلاق النار، فيما دعا حزب العمال المعارض الرئيسي، في مقترح منفصل، إلى «وقف فوري إنساني لإطلاق النار» وعملية دبلوماسية لتحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، متجاهلا أطروحة العقاب الجماعي للفلسطينيين.

إثر ذلك قام رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، وهو من حزب العمال، بتقديم تعديل على مقترح الحزب الوطني الاسكتلندي، وهي سابقة من نوعها وخرق لقواعد جلسات البرلمان، لأن الحكومة فقط هي التي تستطيع تقديم تعديلات على مقترحات الأحزاب المعارضة وليس أي حزب آخر، وكان مقصود هويل من ذلك هو تجنب حصول انقسامات داخل حزب العمال الذي يعاني من صراع سياسي حول غزة، بعد أن قاد كير ستارمر، زعيم الحزب، انقلابا سياسيا داخل الحزب لصالح إسرائيل بعد التخلّص من زعيمه السابق جيرمي كوربين، والكثير من مؤيديه، بدعوى معاداة السامية.

أدى هذا الخرق إلى فوضى عارمة وانسحاب العشرات من نواب الحزبين المحافظ والوطني الاسكتلندي من قاعة المجلس احتجاجا على ما حصل متهمين هويل باتخاذ قرار سياسي لمساعدة ستارمر على تفادي تمرد كبير كان متوقعا من قبل نواب حزبه الميالين إلى تبني اقتراح الحزب الاسكتلندي.

اتهم بعض نواب المحافظين ستارمر بإجبار رئيس المجلس على القيام بهذه الحركة، والحال أن سماح هذه المناورة السياسية لستارمر بالحفاظ على الوحدة الشكلية لحزبه لا يغيّر من واقع أن الذي جرى في البرلمان، وقبله تصريح الأمير وليام، مؤشّر على تبدّل في الرياح السياسية التي حاول المحافظون والعمال، بكل الطرق، تطويبها لصالح إسرائيل.

تتحمّل بريطانيا الحالية، التي ورثت الإمبراطورية السابقة التي كانت «لا تغيب عنها الشمس» مسؤولية كبرى عن الإرث السياسي الكارثي لتلك الإمبراطورية، وتداعياته المهولة التي لا يزال الشعب الفلسطيني، من بين كل شعوب الأرض، يعاني مأساة لم تنقطع منذ وعد بلفور لليهود بوطن قومي لهم في فلسطين، وقرار الانتداب البريطاني بتنفيذ ذلك الوعد.