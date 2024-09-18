ولي عهد السعودية: لن نقيم علاقات مع إسرائيل دون دولة فلسطينية مستقلة- (تدوينة)

الرياض: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، مواصلة المملكة للعمل الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد بن سلمان، في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، على أن المملكة “لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك”.

وقال: “ستواصل المملكة عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك”.

وجدد “رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة”.

وحث الدول “للاعتراف بالدولة الفلسطينية تجسيداً للشرعية الدولية”.

وعبر بن سلمان عن شكره للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.

وعلى المستوى الدولي، قال ولي العهد السعودي إن المملكة “تسعى لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في اليمن والسودان وليبيا”.

سمو #ولي_العهد: تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة، ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة… pic.twitter.com/oAtKcs0yNp — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 18, 2024

(الأناضول)