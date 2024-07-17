ولي عهد السعودية يهنئ رئيس إيران المنتخب

الرياض: هنأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وأشاد الطرفان بما وصلت لها العلاقات الثنائية من “تطور”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي بالرئيس الإيراني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكر البيان أن الجانبين ” أشادا بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة”، وأكدا على “أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات”.

وفي سبتمبر/ أيلول 2023، عاد التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، لأول مرة منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران في 2016، ثم الاتفاق على استئنافها في مارس/ آذار 2023.

في 10 مارس/آذار 2023، ، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، عقب مباحثات برعاية صينية في بكين.

وكانت السعودية قطعت علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها “الإرهاب”.

وفاز المرشح الإيراني الإصلاحي النائب عن تبريز، وزير الصحة السابق مسعود بزشكيان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 يوليو/ تموز الجاري، بحصوله على 53.7 بالمئة من الأصوات.

وجاءت الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية في 19 مايو/ أيار الماضي.

(الأناضول)