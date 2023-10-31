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ولي عهد الكويت يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

منذ 53 دقيقة

صورة من الأرشيف لولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح- ا ف ب

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الكويت: طالبَ ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، بوقف إطلاق النار في غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين .

وأعلن الصباح، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر، اليوم، تأييد  الكويت كافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية .

وأضاف: “الكويت قيادة وشعباً ومجلس أمة وحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية، لا سيّما غزة من أحداث دامية.. مستنكرة الاعتداء الإسرائيلي الغاشم”.

وأكد موقف الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والتزام الكويت بـ “مساندة الأشقاء والأصدقاء في الحوادث والأزمات، فالكويت قيادة وشعبا بلد الخير والعطاء والعمل الإنساني”.

( د ب أ )

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