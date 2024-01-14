ولي عهد «المملكة الليبية» يقود مبادرة لإعادة البلاد لدستور عام 51 ومرصد أوروبي يعلق

طرابلس – «القدس العربي» : ظهور غير مسبوق وحديث من نوعه لولي عهد النظام الملكي في ليبيا، محمد السنوسي، الذي أخذ على عاتقه زمام نشر مبادرته التي تقضي بإعادة العمل بدستور المملكة الليبية لعام 1951، والشروع في حوار وطني شامل، مؤكداً أن هذا هو السبيل الوحيد لإخراج ليبيا من دائرة الصراعات التي لم تنته منذ سنوات.

ولي العهد الذي يسعى إلى العودة للمشهد الليبي عبر إعادة الحياة إلى النظام الملكي، اقترح قبل أيام إعادة العمل بدستور 1951 باعتباره نقطة انطلاق منطقية لإعادة إرساء الديمقراطية وتقليل الصراع على السلطة، منتقداً مبادرات المجتمع الدولي التي فشلت طيلة 12 سنة في تقديم الحل، معرجاً على نتائج الحوار الوطني الذي شرع فيه كآلية للمصالحة الوطنية.

وتحدث السنوسي في مقابلة صحافية عن رؤيته لمستقبل ليبيا بالاعتماد على جذورها التاريخية والتأكيد على أهمية الحل الذي يقوده الليبيون.

وسلط السنوسي الضوء على المحاور الرئيسية بما في ذلك الأساس التاريخي للديمقراطية البرلمانية الليبية قبل العام 1969، واحتمال إعادة دستور الاستقلال لعام 1951، وأهمية الحوار الوطني الليبي المتواصل، ودور المجتمع الدولي في دعم المسار السياسي.

وقبل انقلاب العام 1969، الذي أطاح بالملك إدريس، شهدت ليبيا فترة من الديمقراطية البرلمانية بموجب دستور الاستقلال لعام 1951.

وأكد السنوسي أهمية هذا الأساس التاريخي، مشدداً على المؤهلات الديمقراطية التي جرى تأسيسها من خلال عملية الحوار الوطني التي عززت الوحدة والتوافق في جميع أنحاء البلاد وأنشأ دستور العام 1951 نظاماً ملكياً دستورياً يضم برلماناً منتخباً وهيئة تشريعية مكونة من مجلسين.

وفي سياق الدعم لهذه المبادرة، أظهر تقرير أوروبي لصناع السياسة في الاتحاد الأوروبي اهتماماً بالغاً بمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا محمد السنوسي.

وعدّد المرصد الأوروبي في تقرير له المسارات التي أوصلت ليبيا إلى طريق مسدود بسبب انعدام الأمل في إقناع أطرافها السياسية بإجراء الانتخابات، التي من المتوقع أن تتسبب في فقدهم السلطة والمزايا المالية.

وأشاد بالمسار الآخر الأكثر عقلانية الذي يتلخص في دعم الحوار الوطني الجديد بقيادة ليبيا الذي أطلقه أخيراً محمد السنوسي، الوريث الشرعي للتاج السنوسي في ليبيا، لكسر الجمود السياسي.

ويرى المرصد أن هذا الحوار الوطني الجديد، الذي يرتقي فوق المصالح الضيقة لإعادة توحيد ليبيا المنقسمة، يتسارع ويستحوذ على قلوب وعقول جميع الفصائل.

ويوضح أن هذا هو الطريق الواقعي الوحيد بتجسيده رؤية وطنية تتمحور حول الشمولية والشرعية والحكم الديمقراطي والهوية الوطنية، بينما يتوقع الليبيون دعماً نشطاً من أوروبا لهذا الأمل الجديد لليبيا.

ويقول التقرير الأوروبي إن الفوضى التي تعيشها ليبيا لها أيضاً تأثير على مستقبل الاتحاد الأوروبي، حيث كانت إخفاقات السياسات منذ العام 2011 واضحة، ولا لبس فيها، ما ترك ليبيا في حالة من الفوضى.

وحسب المرصد الأوروبي، فإن العواقب المترتبة على أوروبا كبيرة، بدءاً من انعدام الأمن على جانبها الجنوبي الذي شهد ظهور عناصر مزعزعة للاستقرار، إلى زيادة الهجرة غير النظامية نحو القارة، حيث شهد العام 2023 وفاة 2200 مهاجر خلال محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية. كما فقدت أوروبا فرصة تعويض انعدام أمن الطاقة عبر ليبيا، لما تملكه من احتياطيات ضخمة مؤكدة تصل إلى 48 مليار برميل نفط، ما يمثل أكبر احتياطي في شمال إفريقيا.

وفي إطار محاولته لإقناع أطراف الصراع في ليبيا بمبادرته التقى نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا، محمد السنوسي، السبت، مجموعة من مشايخ وقيادات وأعيان القبائل من المنطقة الشرقية، في إطار الجولة الثالثة للمشاورات الوطنية التي يُجريها.

وعبّر السنوسي، في حسابه على منصة إكس، عن سعادته من «كمّ الوعي والإدراك بمدى دقة المرحلة التي يمر بها الوطن، والحرص الذي أبداه الجميع على إنجاح المساعي المبذولة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان عبر حوار وطني مخلص وجاد».

وفي أيار/ مايو الماضي، اعتبر نجل ولي العهد إبان حقبة النظام الملكي في ليبيا، محمد الحسن الرضا السنوسي، أن ليبيا يمكن أن تعمل كخوذة «زرقا» بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى إمكانية لعب العائلة الملكية السابقة دور الوساطة مع ثلاث دول بالمنطقة.

وفي ذلك الوقت، زار محمد السنوسي مدريد لأول مرة بصفته ولياً للعهد في المنفى، واقترح (61 عاماً) زيارة العواصم الأوروبية الرئيسية، بحثاً عن دعم لخريطة طريق تقدم استعادة النظام الملكي كطريق للهروب من الكابوس الذي أعقب الحرب في ليبيا منذ العام 2011.

وعلى النقيض يؤكد برلمانيو ليبيا أن إعادة العمل بدستور قديم أمر مستحيل، موضحين أنه لا يتناسب مع تغيرات العصر والسياسة الليبية كون النظام السياسي شهد تغيراً كلياً خلال الفترات الماضية.