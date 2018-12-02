وهاب يهدد سعد الحريري بدفع ثمن غالٍ عقب مقتل مرافقه- (تغريدة)

لندن- “القدس العربي”: توعد رئيس حزب التوحيد العربي في لبنان، وئام وهاب، بالثأر لمقتل أحد مرافقيه، أثناء مواجهة بين قوى الأمن وأنصاره.

وكان محمد أبو ذياب، مرافق وهاب، قد توفي جراء إصابته بجروح خطيرة، يوم السبت، خلال مواجهة مع قوى الأمن اللبنانية، في بلدة الجاهلية بمحافظة جبل لبنان (وسط)، على خلفية محاولة قوات الأمن توقيف وهاب -الوزير الدرزي السابق- المدعوم من النظام السوري وحزب الله، بعدما لم يستجب لطلب استدعائه للتحقيق معه بتهمة التشهير برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

ونعى وهاب، مرافقه أبو ذياب، متوعدا بالثأر له من مسؤولين حكوميين.

وعد الحر دين يا سعد الحريري وسمير حمود وعماد عثمان ودماء محمد أمانة في عنقي — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) December 1, 2018

وقال في حسابه على “تويتر”: “ثلاثون سنة من الوفاء يا محمد، ثلاثون سنة أيها البطل، كم تمنيت لو استمرت هذه الرفقة أيها الوفي. وعدي لك بأن يكون دمك ثقيلاً على مثلث الإجرام”.

فيما أصدر مكتب وهاب بياناً قال فيه: “بمزيد من الأسى والفخر ننعي إلى أبناء الجبل وأهلنا في كل مكان، الشهيد البطل محمد أمين أبو ذياب، الذي نالت منه يد الغدر الشرعية، بقيادة المدعو عماد عثمان، وبأوامر مباشرة من سعد الحريري وسمير حمود”.

وأضاف: “لقد كان محمد البطل الذي دفع دمه دفاعاً عن كرامتنا وكرامة هذا الجبل، دم محمد أبو ذياب غالٍ جدا، وكل قطرة منه ستدفعون ثمنها غالي”.

ونشر وهاب صورة أبو ذياب، مرفقة بموعد التشييع، قائلا: “شهيد الغدر الثلاثي محمد اأو ذياب سنشيعه اليوم الثانية بعد الظهر إلى التراب الذي أحب إلى الأرض التي عشقها في الجاهلية”.