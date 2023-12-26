وود يسجل ثلاثية في فوز فورست على نيوكاسل 3-1

نيوكاسل- إنكلتر: سجل كريس وود مهاجم نوتنغهام فورست ثلاثية رائعة في مرمى فريقه السابق نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك اليوم الثلاثاء ليمنح فريقه المتعثر الفوز 3-1 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع فوز فورست الأول تحت قيادة المدرب الجديد نونو إسبريتو سانتو الفريق للمركز 16 في الدوري برصيد 17 نقطة متقدما بفارق خمس نقاط على منطقة الهبوط بينما تركت هزيمة نيوكاسل الرابعة في آخر خمس مباريات بالدوري الفريق في المركز السابع برصيد 29 نقطة.

وكان هذا أداء مملا آخر من نيوكاسل الذي لم تتلق شباكه سوى أربعة أهداف على أرضه هذا الموسم ليسمح لمهاجم كان يعتبر زائدا عن حاجة فريقه بتسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة.

تقدم نيوكاسل في الدقيقة 23 عندما حصل ألكسندر إيساك على ركلة جزاء ونفذها المهاجم السويدي بنجاح على يسار الحارس مات تيرنر.

وعادل وود، الذي أعاره نيوكاسل إلى فورست في يناير كانون الثاني الماضي قبل أن ينتقل بشكل دائم، النتيجة لفريقه قبل نهاية الشوط الأول مباشرة من مدى قريب وهز الشباك مجددا في الدقيقتين 53 و60 ليمنح فريقه فوزا مستحقا.

وسدد مورغان جيبس-وايت لاعب فورست ضربة رأس مرت بجوار المرمى وكان من المفترض أن يضع أنتوني إيلانغا الفريق الزائر في المقدمة بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني لكن محاولته الضعيفة تصدى لها مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل بسهولة.

لكن دفاع نيوكاسل فشل في الاستجابة لهذه التحذيرات ووضع وود الفريق في المقدمة في الدقيقة 53 بمجهود فردي رائع من هجمة مرتدة أخرى، حيث سدد الكرة بقدمه اليسرى في مرمى دوبرافكا بعد انطلاقة ذكية.

واستمتع نيوكاسل بالكثير من الاستحواذ لكن هجومه واجه صعوبة مرة أخرى في التماسك. وبدا إيساك خطيرا عندما حصل على الكرة حول منطقة جزاء فورست وكان الفريق الزائر دائما على استعداد للانقضاض بمجرد توقف الهجمات.

وأكمل اللاعب النيوزيلندي الدولي وود ثلاثيته بعد مرور ساعة بهدف آخر متقن من هجمة مرتدة وراوغ دوبرافكا وسجل بهدوء ليضمن الفوز المستحق.

ورفض وود الاحتفال بالأهداف لكنه لم يستطع إخفاء سعادته عندما تلقى تصفيق جماهير فورست بعد صافرة النهاية.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “من الرائع العودة إلى نيوكاسل. لقد استمتعت حقا بوقتي هنا. الفريق يضم مجموعة رائعة من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني.

“كنا بحاجة إلى ثلاث نقاط وكان من الرائع أن يحصل الفريق عليها. كانت مباراة صعبة لكن اللاعبين قاموا بعمل جيد للغاية”.

(رويترز)