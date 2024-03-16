وورلد سنترال كيتشن: حمولة السفينة “أوبن آرمز” أفرغت بالكامل في غزة- (فيديو)

غزة: أفرغت حمولة السفينة “أوبن آرمز” وهي الأولى التي تصل غزة عن طريق الممر البحري الجديد من قبرص بالكامل الجمعة، وفق ما أكدت منظمة “وورلد سنترال كيتشن” (المطبخ المركزي العالمي) السبت.

وقالت المنظمة الخيرية في بيان “أفرغت حمولة السفينة بالكامل ويجري تجهيز المساعدات لتوزيعها في غزة”.

مشاهد من على متن "أوبن آرمز" لعمليات بناء الرصيف البحري في قطاع #غزة pic.twitter.com/4zgwSYxXWq — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 15, 2024

الحمدلله تم إنزال كامل حمولة سفينة "أوبن آرمز" المدعومة اماراتيا في #غزة 🇦🇪🇪🇸🇵🇸 pic.twitter.com/7jUYDYTwvq — Justجاسم 🫀🧠 (@justjassim_dxb) March 16, 2024

في السياق، أعلنت مؤسسة “وورلد سنترال كيتشن” الخيرية، السبت، بدء تجهيزها ثاني سفينة إغاثية بميناء لارنكا في قبرص لإرسالها إلى قطاع غزة المحاصر.

وقالت المؤسسة على منصة “إكس” إن خوان كاميلو، أحد منتسبيها، موجود في لارنكا بقبرص، حيث يقوم فريقها بتحميل شحنة السفينة الثانية إلى غزة.

وأشارت إلى أن تلك الجهود الإغاثية تجري بدعم من وزارة الخارجية الإماراتية.

وأوضحت المؤسسة الخيرية أن حمولة السفينة تتألف من “مئات الأطنان من المساعدات”.

ونشرت المؤسسة فيديو يظهر أعمال الشحن للمساعدات أثناء الليل، ويتحدث فيه كاميلو عن المساعدات التي قال إنها تحتوي على “بقوليات ولحوم معلبة وطحين وأرز وتمور”.

وأضاف أن فريق المؤسسة “يعمل دون توقف” للتمكن من إيصال المساعدات بسرعة، مؤكدا وصول أول سفينة تابعة للمؤسسة إلى شواطئ غزة.

(وكالات)