وورلد سنترال كيتشن: حمولة السفينة “أوبن آرمز” أفرغت بالكامل في غزة- (فيديو)

غزة: أفرغت حمولة السفينة “أوبن آرمز” وهي الأولى التي تصل غزة عن طريق الممر البحري الجديد من قبرص بالكامل الجمعة، وفق ما أكدت منظمة “وورلد سنترال كيتشن” (المطبخ المركزي العالمي) السبت.
وقالت المنظمة الخيرية في بيان “أفرغت حمولة السفينة بالكامل ويجري تجهيز المساعدات لتوزيعها في غزة”.
مشاهد من على متن "أوبن آرمز" لعمليات بناء الرصيف البحري في قطاع #غزة pic.twitter.com/4zgwSYxXWq
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 15, 2024
الحمدلله
تم إنزال كامل حمولة سفينة "أوبن آرمز" المدعومة اماراتيا في #غزة 🇦🇪🇪🇸🇵🇸 pic.twitter.com/7jUYDYTwvq
— Justجاسم 🫀🧠 (@justjassim_dxb) March 16, 2024
في السياق، أعلنت مؤسسة “وورلد سنترال كيتشن” الخيرية، السبت، بدء تجهيزها ثاني سفينة إغاثية بميناء لارنكا في قبرص لإرسالها إلى قطاع غزة المحاصر.
وقالت المؤسسة على منصة “إكس” إن خوان كاميلو، أحد منتسبيها، موجود في لارنكا بقبرص، حيث يقوم فريقها بتحميل شحنة السفينة الثانية إلى غزة.
وأشارت إلى أن تلك الجهود الإغاثية تجري بدعم من وزارة الخارجية الإماراتية.
وأوضحت المؤسسة الخيرية أن حمولة السفينة تتألف من “مئات الأطنان من المساعدات”.
ونشرت المؤسسة فيديو يظهر أعمال الشحن للمساعدات أثناء الليل، ويتحدث فيه كاميلو عن المساعدات التي قال إنها تحتوي على “بقوليات ولحوم معلبة وطحين وأرز وتمور”.
وأضاف أن فريق المؤسسة “يعمل دون توقف” للتمكن من إيصال المساعدات بسرعة، مؤكدا وصول أول سفينة تابعة للمؤسسة إلى شواطئ غزة.
(وكالات)
مرة أخرى تحية إجلال وتقدير للشخصية الفذة الذي يقف خلف هذا الانجاز البطولي في زمن الذل والنفاق والخنوع لدى الاعراب !
تحية اجلال واكبار الى كل من تذكر اهلنا في غزة بقلبه وبعث لهم بيده خبزا او ماءا او دواء او فراشا او كل ما يعينهم على العيش في هذا الظرف الأليم.
لهذا يستحق المغرب اكبر تحية لأنه أول بلد في العالم وصلت مساعدته ( 40 طن من المواد الغذائية ) الى قطاع غزة عبر معبر بري تم استعماله لأول مرة.
هذا علاوة على وجبات فطور لألف عايلة من ساكنة القدس الشريف.
المغاربة ذكروا فلسطين باللسان، لكنهم تذكروها بالقلب ومدوا لها باليد. فوصل الدعم المغربي بسرعة، عبر أقصر طريق، ودون ضجيج في المحافل.
قبل قرون، لما نزل المغاربة لمساندة صلاح الدين الأيوبي لاسترجاع المدينة المقدسة، قال فيهم صلاح الدين: ” المغاربة قوم لا يؤتى من قبلهم “. فسمى احد أبواب المدينة باسمهم، باب المغاربة.
الحمد لله على كل حال وجزا الله على كل من ساعد الفلسطينيين
Megalo congratulations for this drastic reaction against Savage BRUTAL ZIONISM colonizers
Against MEGA GAZA HOLOCAUST against starvation
Megalo appreciation for this humanitarian aid indeed…
Action speaks louder than words
Well done well done
نشكر كل شرفاء العالم أجمع بالوقوف بجانب قضيتهم فلسطين
نسأل أين تذهب ذبائح الحج ؟؟؟سمعنا بأنها تعلب ..وتصدر للمحتاجين. فهل ما زال هذا الشيء متوفر الان…
نقول للعالم أجمع بأن تغذيه البطون جميله. ولكن نحن باشد الحاجه الى تغذيه العقول وتطهير القلوب من أجل ازاله الحدود الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسيالماني آلتي تعيش علي جهلنا وعلي سلب خيرات وثروات البلاد….
الكون لنا جميعا كبشر…وحياتنا قصيره. وعلينا واجب مقدس اللا وهو أن نترك بصمتنا الجميله في رقي وتطور وسعاده البشريه آلتي نحن منها…
حب لأخيك كما تحب لنفسك وعامل الآخرين كما تحب أن تعامل