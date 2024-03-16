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وورلد سنترال كيتشن: حمولة السفينة “أوبن آرمز” أفرغت بالكامل في غزة- (فيديو)

16 - مارس - 2024

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غزة: أفرغت حمولة السفينة “أوبن آرمز” وهي الأولى التي تصل غزة عن طريق الممر البحري الجديد من قبرص بالكامل الجمعة، وفق ما أكدت منظمة “وورلد سنترال كيتشن” (المطبخ المركزي العالمي) السبت.

وقالت المنظمة الخيرية في بيان “أفرغت حمولة السفينة بالكامل ويجري تجهيز المساعدات لتوزيعها في غزة”.

في السياق، أعلنت مؤسسة “وورلد سنترال كيتشن” الخيرية، السبت، بدء تجهيزها ثاني سفينة إغاثية بميناء لارنكا في قبرص لإرسالها إلى قطاع غزة المحاصر.

وقالت المؤسسة على منصة “إكس” إن خوان كاميلو، أحد منتسبيها، موجود في لارنكا بقبرص، حيث يقوم فريقها بتحميل شحنة السفينة الثانية إلى غزة.

وأشارت إلى أن تلك الجهود الإغاثية تجري بدعم من وزارة الخارجية الإماراتية.

وأوضحت المؤسسة الخيرية أن حمولة السفينة تتألف من “مئات الأطنان من المساعدات”.

ونشرت المؤسسة فيديو يظهر أعمال الشحن للمساعدات أثناء الليل، ويتحدث فيه كاميلو عن المساعدات التي قال إنها تحتوي على “بقوليات ولحوم معلبة وطحين وأرز وتمور”.

وأضاف أن فريق المؤسسة “يعمل دون توقف” للتمكن من إيصال المساعدات بسرعة، مؤكدا وصول أول سفينة تابعة للمؤسسة إلى شواطئ غزة.

(وكالات)

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  1. يقول القاضي دربالة:
    مارس 16, 2024 الساعة 1:25 م

    مرة أخرى تحية إجلال وتقدير للشخصية الفذة الذي يقف خلف هذا الانجاز البطولي في زمن الذل والنفاق والخنوع لدى الاعراب !

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  2. يقول Omar SAMID:
    مارس 16, 2024 الساعة 2:07 م

    تحية اجلال واكبار الى كل من تذكر اهلنا في غزة بقلبه وبعث لهم بيده خبزا او ماءا او دواء او فراشا او كل ما يعينهم على العيش في هذا الظرف الأليم.
    لهذا يستحق المغرب اكبر تحية لأنه أول بلد في العالم وصلت مساعدته ( 40 طن من المواد الغذائية ) الى قطاع غزة عبر معبر بري تم استعماله لأول مرة.
    هذا علاوة على وجبات فطور لألف عايلة من ساكنة القدس الشريف.
    المغاربة ذكروا فلسطين باللسان، لكنهم تذكروها بالقلب ومدوا لها باليد. فوصل الدعم المغربي بسرعة، عبر أقصر طريق، ودون ضجيج في المحافل.
    قبل قرون، لما نزل المغاربة لمساندة صلاح الدين الأيوبي لاسترجاع المدينة المقدسة، قال فيهم صلاح الدين: ” المغاربة قوم لا يؤتى من قبلهم “. فسمى احد أبواب المدينة باسمهم، باب المغاربة.

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    1. يقول محمد DZ:
      مارس 16, 2024 الساعة 4:25 م

      الحمد لله على كل حال وجزا الله على كل من ساعد الفلسطينيين

  3. يقول Palestine is a 🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    مارس 16, 2024 الساعة 3:38 م

    Megalo congratulations for this drastic reaction against Savage BRUTAL ZIONISM colonizers
    Against MEGA GAZA HOLOCAUST against starvation
    Megalo appreciation for this humanitarian aid indeed…
    Action speaks louder than words
    Well done well done

    رد
  4. يقول Palestine is a 🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    مارس 16, 2024 الساعة 3:51 م

    نشكر كل شرفاء العالم أجمع بالوقوف بجانب قضيتهم فلسطين
    نسأل أين تذهب ذبائح الحج ؟؟؟سمعنا بأنها تعلب ..وتصدر للمحتاجين. فهل ما زال هذا الشيء متوفر الان…
    نقول للعالم أجمع بأن تغذيه البطون جميله. ولكن نحن باشد الحاجه الى تغذيه العقول وتطهير القلوب من أجل ازاله الحدود الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسيالماني آلتي تعيش علي جهلنا وعلي سلب خيرات وثروات البلاد….
    الكون لنا جميعا كبشر…وحياتنا قصيره. وعلينا واجب مقدس اللا وهو أن نترك بصمتنا الجميله في رقي وتطور وسعاده البشريه آلتي نحن منها…
    حب لأخيك كما تحب لنفسك وعامل الآخرين كما تحب أن تعامل

    رد

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