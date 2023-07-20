ووكر يبلغ غوارديولا برغبته في الرحيل عن مانشستر سيتي والانتقال لبايرن ميونخ

برلين: ذكر تقرير إعلامي، اليوم الخميس، أن المدافع الإنكليزي كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي، أبلغ مدربه جوسيب غوارديولا برغبته في الرحيل عن الفريق الفائز بالثلاثية في الموسم الماضي، للانتقال إلى فريق بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني.

وذكرت شبكة “سكاي” التلفزيونية، أن ووكر اتفق على الشروط الشخصية مع بايرن حيث سيحصل على عقد لمدة عامين يمتد حتى 2025، مع خيار إضافة موسم ثالث.

وذكر التقرير أن بايرن سيقوم الآن بتقديم عرض أولي لمانشستر سيتي يبلغ حوالي 15 مليون يورو.

ولكن، من غير المرجح أن يتوصل الطرفان لاتفاق قبل أن يبدأ بايرن جلوته الآسيوية الاثنين المقبل.

ويتواجد سيتي في آسيا أيضا وسيخوض مباراة ودية أمام بايرن ميونخ في طوكيو.

(د ب أ)