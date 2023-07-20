رياضة | كرة قدم عالمية

ووكر يبلغ غوارديولا برغبته في الرحيل عن مانشستر سيتي والانتقال لبايرن ميونخ

منذ 25 دقيقة

حجم الخط
0

برلين: ذكر تقرير إعلامي، اليوم الخميس، أن المدافع الإنكليزي كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي، أبلغ مدربه جوسيب غوارديولا برغبته في الرحيل عن الفريق الفائز بالثلاثية في الموسم الماضي، للانتقال إلى فريق بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني.

وذكرت شبكة “سكاي” التلفزيونية، أن ووكر اتفق على الشروط الشخصية مع بايرن حيث سيحصل على عقد لمدة عامين يمتد حتى 2025، مع خيار إضافة موسم ثالث.

وذكر التقرير أن بايرن سيقوم الآن بتقديم عرض أولي لمانشستر سيتي يبلغ حوالي 15 مليون يورو.

ولكن، من غير المرجح أن يتوصل الطرفان لاتفاق قبل أن يبدأ بايرن جلوته الآسيوية الاثنين المقبل.

ويتواجد سيتي في آسيا أيضا وسيخوض مباراة ودية أمام بايرن ميونخ في طوكيو.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بايرن ميونيخ يمزق فريقا للهواة بنتيجة “خيالية”- (فيديو)
19 - يوليو - 2023
بايرن ميونخ يعلن تعيين كريستوف فروند كمدير رياضي جديد
18 - يوليو - 2023
رئيس بايرن ميونخ يدعو إلى الصبر فيما يخص إمكانية ضم هاري كين
17 - يوليو - 2023
ماني ونوبل يخضعان للفحص الطبي رفقة لاعبي بايرن ميونخ قبل انطلاق الموسم الجديد
13 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية