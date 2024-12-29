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وولفرهامبتون يحرم توتنهام من العودة للانتصارات بتعادل مثير في الدوري الإنكليزي

29 - ديسمبر - 2024

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لندن: حرم وولفرهامبتون مضيفه توتنهام هوتسبير من العودة لنغمة الانتصارات في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وفرض وولفرهامبتون التعادل 2 / 2 على توتنهام، اليوم الأحد، في المرحلة الـ19 للمسابقة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما بالعاصمة البريطانية لندن.
وتقدم وولفرهامبتون مبكرا عن طريق الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل الأوروغواياني رودريغو بينتانكور سريعا لتوتنهام في الدقيقة 12.
وأضاف بيرنان جونسون الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، معوضا ركلة الجزاء التي أضاعها زميله هيونج مين سون في الدقيقة 43.
وأدرك وولفرهامبتون التعادل في الدقيقة 87 بواسطة النرويجي يورغن ستراند لارسن، ليحصد كلا الفريقين نقطة وحيدة.
وارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق نقطتين أمام مراكز الهبوط، فيما أصبح في جعبة توتنهام، الذي أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي بالبطولة، 24 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.
(د ب أ)

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