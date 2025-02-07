وول ستريت تغلق على انخفاض مع تصاعد الحرب التجارية

نيويورك: أغلقت المؤشرات الأمريكية الثلاثة على انخفاض اليوم الجمعة بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية جديدة، إثر بيانات ضعيفة عن الوظائف ومعنويات المستهلكين.

وفي اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني الزائر شيجيرو إيشيبا، قال ترامب إنه قد يفرض رسوما جمركية مضادة على عدة دول الأسبوع المقبل. ولم يحدد دولا بالاسم.

وقال مارك هاكيت، كبير محللي السوق في نيشن وايد “اليوم، تحدد الإيقاع مبكرا بتقرير بيانات الأجور، وسرعان ما تجاهل الناس ذلك بمجرد عودة محادثات التعريفات الجمركية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أظهر مسح أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت بشكل غير متوقع في فبراير/ شباط الجاري إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، فيما ارتفعت توقعات التضخم بشكل كبير.

وأظهر تقرير آخر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد مكاسب قوية في الشهرين السابقين، لكن معدل البطالة الذي بلغ أربعة في المئة من المرجح أن يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مبررا لتأجيل خفض الفائدة حتى يونيو/ حزيران المقبل على الأقل.

وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 57.63 نقطة، أو 0.95 في المئة، ليغلق عند 6025.94 نقطة، كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 267.52 نقطة، أو 1.35 في المئة، ليغلق عند 19524.47 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 441.28 نقطة، أو 0.99 في المئة، ليغلق عند 44306.35 نقطة.

(رويترز)