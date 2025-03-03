وول ستريت تغلق منخفضة بعد فرض الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك

نيويورك: أغلقت الأسهم الرئيسية في وول ستريت على انخفاض حاد اليوم الإثنين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على كندا والمكسيك، وبعد أن أظهرت بيانات انخفاضا طفيفا في التصنيع الأمريكي.

وواصلت الأسهم خسائرها بعد أن قال ترامب إن الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء، وإن رسوما أخرى مضادة ستصدر في الثاني من أبريل/ نيسان المقبل.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 104.19 نقطة أو 1.75 في المئة ليغلق عند 5850.31 نقطة، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 497.09 نقطة أو 2.64 في المئة إلى 18350.19 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 643.61 نقطة أو 1.47 في المئة إلى 43197.30 نقطة.

(رويترز)