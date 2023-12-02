وول ستريت جورنال: أمريكا أرسلت 100 قنبلة خارقة للتحصينات إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة

واشنطن- تل أبيب: أفاد تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى لاستخدامها في الحرب ضد حركة حماس في غزة.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه تم تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات برأس حربي “بي ال يو-109” مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر.
وقد بدأت عملية تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر إضافية، تشمل 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية، بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل ولا تزال العملية مستمرة.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة التي زودت أهم حلفائها في المنطقة بأسلحة حتى قبل حرب غزة، لم تفصح من قبل عن عدد الأسلحة المقدمة لإسرائيل أو عدد القنابل الخارقة للتحصينات.
(د ب أ)
أمريكا هي المعنية الأولى بالحرب وليس اسراءيل على ما يظهر
صحيح جدا جدا، لذلك يجب ضرب المصالح الأمريكية في البلدان العربية والإسلامية حتى تركع عصابة البيت الأبيض الأمريكي ركوع المنهزمين 🕋🇵🇸🤕✌️🚀🔥🚀🔥
يجب تقديمهم للمحاكمة
ههه محاكمة البعبع الصهيو أمريكي لا تكون إلا إذا هزموا هزيمة نكراء لم تسمع بها الغبراء بجاه رب العالمين المنتقم الجبار 🕋🇵🇸🤕✌️🚀🔥🚀🔥🚀🔥🚀🔥
It is America’s war then.
تخيل يا مؤمن انه و بعد كل هذا يتم استقبال المجرم بلينكن في رام الله و عمان و القاهرة و بغداد
اي ذل و هوان وصلنا
والحكام العرب يرسلون الماء والطعام والأكفان ويعتبرونه انتصاراً .
تعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال فلسطين 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🔥🚀🔥🚀🔥
هه سيرتد السحر على السحرة من عصابة البيت الأبيض الأمريكي وعصابة الشرذمة التي تقتل الفلسطينيين وتفجر منازلهم بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد سارق لأرض فلسطين، عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار العزيز القهار الذي يمهل ولا يهمل 🕋🇵🇸🤕✌️🔥🚀🔥🚀🔥🚀🔥🚀
هه خارقة حارقة لأجساد طفل فلسطين في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🕋🇵🇸🤕✌️🚀🔥🚀🔥🚀🔥🚀
يا للعار يا للعار الإرهاب الأمريكي إرهاب رعاة البقر الأمريكان وأوروبا العنصرية المنافقة التي تكيل بمكيالين تطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا هامان والله ينتقم منهم شر انتقام 🕋🇵🇸🤕✌️🚀🔥🚀🔥🚀🔥
واين سلاح الذين يدعون العروبة ونصرة المظلوم ألم يكن لدي بني غربان الغاز والبترول والأموال المكدسة في ابنوك نيويورك؟؟
امريكا و اسرائيل كيان واحد الحدود الفلسطينية المحتلة 99% آمنة التطبيع و التنسيق و خاصة التطبيع المذل مع الكيان الصهيوني المجرم يجب ان يسقط فوراً و على الوزراء الذين زاروا قبر بن غوريون ان يعتذروا لشعوبهم