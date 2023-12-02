صحافة | دولية

وول ستريت جورنال: أمريكا أرسلت 100 قنبلة خارقة للتحصينات إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة

2 - ديسمبر - 2023

دخان يتصاعد فوق المباني خلال غارة إسرائيلية على رفح

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واشنطن- تل أبيب: أفاد تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى لاستخدامها في الحرب ضد حركة حماس في غزة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه تم تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات برأس حربي “بي ال يو-109” مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر.

وقد بدأت عملية تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر إضافية، تشمل 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية، بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل ولا تزال العملية مستمرة.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة التي زودت أهم حلفائها في المنطقة بأسلحة حتى قبل حرب غزة، لم تفصح من قبل عن عدد الأسلحة المقدمة لإسرائيل أو عدد القنابل الخارقة للتحصينات.

(د ب أ)

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  1. يقول قديري محمد:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 5:29 ص

    أمريكا هي المعنية الأولى بالحرب وليس اسراءيل على ما يظهر

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    1. يقول فصل الخطاب:
      ديسمبر 2, 2023 الساعة 8:21 ص

      صحيح جدا جدا، لذلك يجب ضرب المصالح الأمريكية في البلدان العربية والإسلامية حتى تركع عصابة البيت الأبيض الأمريكي ركوع المنهزمين 🕋🇵🇸🤕✌️🚀🔥🚀🔥

  2. يقول Sana:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 5:30 ص

    يجب تقديمهم للمحاكمة

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      ديسمبر 2, 2023 الساعة 8:22 ص

      ههه محاكمة البعبع الصهيو أمريكي لا تكون إلا إذا هزموا هزيمة نكراء لم تسمع بها الغبراء بجاه رب العالمين المنتقم الجبار 🕋🇵🇸🤕✌️🚀🔥🚀🔥🚀🔥🚀🔥

  3. يقول pain:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 6:11 ص

    It is America’s war then.

    رد
  4. يقول عربي:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 6:30 ص

    تخيل يا مؤمن انه و بعد كل هذا يتم استقبال المجرم بلينكن في رام الله و عمان و القاهرة و بغداد
    اي ذل و هوان وصلنا

    رد
  5. يقول جوبا فلسطين:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 6:53 ص

    والحكام العرب يرسلون الماء والطعام والأكفان ويعتبرونه انتصاراً .

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      ديسمبر 2, 2023 الساعة 9:17 ص

      تعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال فلسطين 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🔥🚀🔥🚀🔥

  6. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 8:13 ص

    هه سيرتد السحر على السحرة من عصابة البيت الأبيض الأمريكي وعصابة الشرذمة التي تقتل الفلسطينيين وتفجر منازلهم بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد سارق لأرض فلسطين، عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار العزيز القهار الذي يمهل ولا يهمل 🕋🇵🇸🤕✌️🔥🚀🔥🚀🔥🚀🔥🚀

    رد
  7. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 8:15 ص

    هه خارقة حارقة لأجساد طفل فلسطين في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🕋🇵🇸🤕✌️🚀🔥🚀🔥🚀🔥🚀

    رد
  8. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 8:20 ص

    يا للعار يا للعار الإرهاب الأمريكي إرهاب رعاة البقر الأمريكان وأوروبا العنصرية المنافقة التي تكيل بمكيالين تطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا هامان والله ينتقم منهم شر انتقام 🕋🇵🇸🤕✌️🚀🔥🚀🔥🚀🔥

    رد
  9. يقول أمازيغي:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 9:18 ص

    واين سلاح الذين يدعون العروبة ونصرة المظلوم ألم يكن لدي بني غربان الغاز والبترول والأموال المكدسة في ابنوك نيويورك؟؟

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    1. يقول م. نوميديا:
      ديسمبر 2, 2023 الساعة 1:57 م

      امريكا و اسرائيل كيان واحد الحدود الفلسطينية المحتلة 99% آمنة التطبيع و التنسيق و خاصة التطبيع المذل مع الكيان الصهيوني المجرم يجب ان يسقط فوراً و على الوزراء الذين زاروا قبر بن غوريون ان يعتذروا لشعوبهم

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