وول ستريت جورنال: أمريكا لا تتوقع اتفاقا بين إسرائيل وحماس قبل انتهاء ولاية بايدن

واشنطن- “القدس العربي”: بعد أشهر من القول إن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن أصبحا في متناول اليد، يعترف كبار المسؤولين الأميركيين الآن بشكل خاص بأنهم لا يتوقعون أن تتوصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

مسؤول أمريكي: “لا يوجد اتفاق وشيك. ولست متأكدا من إمكانية التوصل إليه على الإطلاق”

وحسب ما ورد، لن تتوقف الإدارة عن سعيها للتوصل إلى اتفاق، حيث ترى فيه السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة ووقف الصراع المتصاعد بسرعة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني .

وكان البيت الأبيض قد قال في وقت سابق إن الأطراف المتحاربة وافقت بالفعل على “90 في المائة” من نص الاتفاق، لذا لا يزال هناك أمل في تحقيق تقدم. لكن عددًا من كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون يزعمون أن الأطراف المتحاربة لن توافق على الإطار الحالي.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين: “لا يوجد اتفاق وشيك. ولست متأكدا من إمكانية التوصل إليه على الإطلاق”.

وقد استشهد المسؤولون الإسرائيليون لسببين رئيسيين وراء هذا التشاؤم. فقد كانت نسبة الأسرى الفلسطينيين الذين يتعين على إسرائيل إطلاق سراحهم لإعادة المحتجزين لدى حماس إلى تشكل نقطة خلاف رئيسية، كما أدى الهجوم الذي استمر يومين على حزب الله باستخدام أجهزة النداء المتفجرة وأجهزة الاتصال اللاسلكي ـ والذي أعقبه غارات جوية إسرائيلية ـ إلى زيادة احتمالات اندلاع حرب شاملة، الأمر الذي أدى إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية مع حماس.

وزعمت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن هناك مشكلة أخرى في أن حماس، وفقًا لمسؤولي إدارة بايدن، تطرح مطالب ثم ترفض قول “نعم” بعد أن تقبلها الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد أدى هذا التعنت إلى إحباط المفاوضين بشدة، كما اتهم المنتقدون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتخريب العملية، جزئيًا في محاولة لاسترضاء الجناح اليميني المتشدد في ائتلافه الحاكم.

وول ستريت جورنال: الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يضر بإرث بايدن، الذي كان بطيئًا في إقناع نتنياهو بأنه يجب أن يعطي الأولوية لإعادة حوالي 250 محتجزاً بعد احتضانه لإسرائيل

ونتيجة لهذا، فإن المزاج داخل الإدارة وفي الشرق الأوسط أصبح قاتما كما كان منذ شهور.

“إن هذا الأمر لا يبدو الآن ممكناً”، هكذا أضاف مسؤول من إحدى الدول العربية بعد وقت قصير من العملية ضد حزب الله. “إن الجميع في حالة انتظار وترقب حتى بعد الانتخابات. وسوف تحدد النتيجة ما قد يحدث في الإدارة المقبلة”.

وقالت الصحيفة إن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يضر بإرث بايدن، الذي كان بطيئًا في إقناع نتنياهو بأنه يجب أن يعطي الأولوية لإعادة حوالي 250 رهينة بعد احتضانه لإسرائيل.

والتقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يوم الأربعاء بأقارب الرهائن الأميركيين السبعة المتبقين المحتجزين في غزة، وأخبرهم أن تأمين إطلاق سراحهم يشكل أولوية قصوى للرئيس. لكن بيانًا من الأسر قال إنهم “أعربوا عن إحباطهم إزاء الافتقار إلى تقدم ملموس” لسوليفان، وحثوا الإدارة على إبرام صفقة في أقرب وقت ممكن.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، للصحافيين يوم الأربعاء إن احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي “مخيفة”، ورغم أن الإدارة أشارت منذ أشهر إلى أن الاتفاق قريب، إلا أنه قال: “نحن لسنا أقرب إلى ذلك الآن مما كنا عليه قبل أسبوع واحد”. ومع ذلك، أكد أن الإدارة ستظل تعمل نحو تحقيق اختراق دبلوماسي بعيد المنال.

وقالت “وول ستريت جورنال” إن المخاطر الآن أعلى مما كانت عليه منذ أسابيع.

وفي خطاب متلفز ألقاه يوم الخميس، وصف زعيم حزب الله حسن نصر الله الهجوم القاتل بأجهزة النداء بأنه “إعلان حرب” ــ في الوقت الذي اخترقت فيه طائرات مقاتلة إسرائيلية حاجز الصوت فوق العاصمة اللبنانية بيروت ــ وقال إن الهجمات ضد إسرائيل ستستمر حتى تنتهي الحرب في غزة. وفي الوقت نفسه، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بمواصلة ضرب حزب الله في لبنان، بهدف وقف هجمات الجماعة الصاروخية والصاروخية حتى يتمكن 70 ألف إسرائيلي من العودة إلى منازلهم في منطقة الحدود الشمالية .

وفي حديثه يوم الخميس في فرنسا بعد زيارة لمصر، حذر وزير الخارجية أنتوني بلينكن جميع الأطراف من التحلي بضبط النفس وتجنب الإجراءات التي قد تجعل الاتفاق “أكثر صعوبة”. ولا توجد لدى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، أحد كبار المفاوضين في إدارة ترامب، أي خطط فورية للعودة إلى المنطقة.

ويظل وقف إطلاق النار هو المحور الرئيسي لاستراتيجية إدارة بايدن في المنطقة، معتقدة أنه سيعمل على تهدئة التوترات ويمهد الطريق لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الخميس إن المملكة لن تعترف بإسرائيل دون دولة فلسطينية.