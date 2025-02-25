سياسة | دولي | أوروبا

وول ستريت جورنال: أوكرانيا قد تفقد أسلحتها الأكثر تقدما

25 - فبراير - 2025

حجم الخط
0

أنقرة: قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن أوكرانيا قد تعاني من فقدان أسلحتها الأكثر تقدما إذا قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات عن كييف.
وذكرت الصحيفة أنه بدون مساعدة الولايات المتحدة، ستواجه أوكرانيا وحلفاؤها صعوبة في سد النقص في المعدات العسكرية في البلاد.
وأضافت أن أوكرانيا قد تحافظ على قوتها الحالية “حتى أشهر الصيف” دون مساعدة الولايات المتحدة، ولكن قد تواجه مشاكل بالذخيرة بعد ذلك.
وبينما صرحت سيليست والاندر، المسؤولة الرفيعة السابقة في البنتاغون، أنه من المرجح أن تستمر أوكرانيا في “وتيرة الحرب الحالية” حتى منتصف العام الجاري، في حين يعتقد بعض الخبراء الأوكرانيين أن هذه الأسلحة قد تستمر لفترة أطول قليلاً، وفق الصحيفة.
وأشار أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني (فضل عدم ذكر اسمه) أيضًا إلى أن قطع المساعدات العسكرية لواشنطن يعتبر “أسوأ سيناريو”، وقال إنه في هذه الحالة، ستحتاج أوكرانيا إلى زيادة إنتاجها العسكري وتلقي المزيد من الدعم من أوروبا.
ويرى مسؤولون وخبراء أن قدرات أوكرانيا الهجومية بعيدة المدى وقدرتها على حماية خطوطها الخلفية ستتضرر بشكل كبير عند انتهاء الشحنات الأمريكية.
كما يشكك الخبراء أيضاً في قدرة أوروبا على سد الفجوة التي قد تسببها الولايات المتحدة بشكل كامل.
ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده أنفقت أكثر من 300 مليار دولار على أوكرانيا حتى الآن، وأنه يتعين على أوروبا أن تلعب دورا أكبر في العملية المؤدية إلى السلام.
(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تفاصيل جديدة.. جواسيس أوكرانيون أخفوا طائرات مسيرة لمهاجمة 41 قاذفة روسية على بعد 4300 كم- (فيديو)
منذ 24 ساعة
القوات الروسية تتقدم في منطقة سومي ومخاوف أوكرانية من هجوم واسع
31 - مايو - 2025
ماكرون يعتبر أن واشنطن أمام “اختبار لمصداقيتها” إن لم تتحرك حيال موسكو
30 - مايو - 2025
سبعة قتلى في تبادل للقصف بين روسيا وأوكرانيا خلال الليل
25 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية