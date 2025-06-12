سياسة | دولي

وول ستريت جورنال: إسرائيل قد تهاجم إيران بحلول يوم الأحد

منذ ساعتين

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واشنطن: نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم الخميس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين القول إن إسرائيل جاهزة لمهاجمة إيران خلال أيام إذا رفضت طهران مقترحا أمريكيا يضع قيودا على برنامجها النووي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الضربة قد تحدث بحلول يوم الأحد ما لم توافق إيران على وقف إنتاج مواد انشطارية، والتي يمكن استخدامها في صنع قنبلة ذرية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار إمكانية توجيه الضربات في اتصاله الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين.

(رويترز)

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