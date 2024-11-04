وول ستريت جورنال: إيران أبلغت دول المنطقة بأنها ستقدم رداً “معقداً” على إسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة من شن هجوم مضاد على إسرائيل، أرسلت إيران رسالة دبلوماسية متحدية: فهي تخطط لرد معقد يتضمن رؤوسا حربية أكثر قوة وأسلحة أخرى، بحسب مسؤولين إيرانيين وعرب اطلعوا على الخطط، حسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وول ستريت جورنال: إيران أبلغت الدبلوماسيين العرب أن جيشها التقليدي سوف يشارك في هذه العملية

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التهديدات الإيرانية حقيقية أم مجرد كلام فارغ، فقد أدت الضربة الجوية الإسرائيلية ضد إيران في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى تمزيق الدفاعات الجوية الاستراتيجية للبلاد، وتركتها معرضة للخطر بشكل كبير، ورفعت بشكل حاد المخاطر التي قد تتعرض لها إيران إذا نفذت الضربة، وفقاً لما قالته الصحيفة.

وأفادت “وول ستريت جورنال” أن كيفية استجابة إسرائيل سوف تعتمد على حجم وطبيعة ومدى فعالية الضربة التي هددت بها طهران. وحتى الآن، امتنعت إسرائيل عن ضرب المنشآت النفطية والنووية الإيرانية، والتي تشكل أهمية بالغة لاقتصادها وأمنها، ولكن المسؤولين الإسرائيليين قالوا إن هذه الحسابات قد تتغير.

وقد أبلغت إيران الدبلوماسيين العرب أن جيشها التقليدي سوف يشارك في هذه العملية، لأنها فقدت أربعة جنود ومدنيا في الهجوم الإسرائيلي، حسبما قال المسؤولون الإيرانيون والعرب. ولا يعني إشراك جيشها النظامي أن قواتها سوف يتم نشرها، ولكن الحرس الثوري الإسلامي شبه العسكري لن يتصرف بمفرده في هذه الحالة.

مسؤول إيراني: إيران قد تستخدم الأراضي العراقية لجزء من العملية، ومن المرجح أن تستهدف المنشآت العسكرية الإسرائيلية ، ولكن بشكل أكثر عدوانية من المرة الأخيرة

وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في كلمة ألقاها أمام حشد من الجماهير في طهران يوم السبت، إن إيران سترسل “ردًا قاسياً” إلى إسرائيل.

وقال مسؤول مصري إن إيران حذرت بشكل خاص من رد “قوي ومعقد”.

وقال مسؤول إيراني “لقد خسر جيشنا بعض أفراده، لذا يتعين عليه الرد”. وأضاف أن إيران قد تستخدم الأراضي العراقية لجزء من العملية، ومن المرجح أن تستهدف المنشآت العسكرية الإسرائيلية “، ولكن بشكل أكثر عدوانية من المرة الأخيرة”.

وقال المسؤولون الإيرانيون والعرب إن إيران لا تخطط للحد من ردها على الصواريخ والطائرات بدون طيار، كما فعلت الهجمتان السابقتان، وأي صواريخ تستخدم ستكون مزودة برؤوس حربية أكثر قوة. وقالت طهران إنها أطلقت في الغالب أربعة أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى في هجومها الأخير على إسرائيل في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صاروخ عماد وغدر، واثنين من أحدث وأكثر الصواريخ الإيرانية تقدمًا، خيبر شيكان وفاتح.

وقال المسؤول الإيراني إن عاملًا آخر في رد إيران هو الانتخابات الأمريكية، موضحا أن طهران لا تريد التأثير على الانتخابات الأمريكية بهجومها، حيث إن الرد سيأتي بعد التصويت يوم الثلاثاء ولكن قبل تنصيب رئيس جديد في يناير/ كانون الثاني المقبل. وتفضل إيران كامالا هاريس على دونالد ترامب، وفقًا لوكالات الاستخبارات الأمريكية.

وقال مسؤولون من مصر والبحرين وسلطنة عُمان إن دبلوماسيين إيرانيين قدموا تلك الخطوط العريضة للرد بعد تحذيرات من الولايات المتحدة، عامة وخاصة، من الانخراط في أي رد بالمثل مع إسرائيل.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إنه ستكون هناك “عواقب وخيمة” إذا هاجمت إيران إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وقالت “نعتقد أن هذا يجب أن يكون نهاية للتبادل المباشر لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران”.

وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي، أبلغ المسؤولون الإيرانيون في البداية دولاً أخرى في المنطقة بأن إيران لا تنوي الرد. وفي غضون أيام، تغيرت نبرتهم.

وهدد أحد كبار الجنرالات الإيرانيين يوم الجمعة “برد لا يمكن تصوره”.

ويقول المسؤولون الغربيون إنهم يعتقدون أن صناع القرار الإيرانيين يتناقشون حول كيفية الرد، وما إذا كان ينبغي لإيران الرد، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي أن يأتي الهجوم مباشرة أو من وكلاء خارج إيران لتوفير طبقة من الإنكار. ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أيضًا أن طهران تفكر بجدية في الرد، وحذروا من أنهم على استعداد لشن هجوم أكثر عدوانية في المقابل.

في الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي ضرب “الخاصرة الرخوة” لإيران، ورفض “الكلمات المتغطرسة” من قادة طهران. وقال: “اليوم، تتمتع إسرائيل بحرية عمل أكبر من أي وقت مضى. يمكننا الذهاب إلى أي مكان نحتاج إليه في إيران”.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الأحد أن بلاده لا تستطيع أن تترك الهجوم الإسرائيلي يمر دون رد. ولكن في إشارة إلى أن بلاده لا تزال تناقش كيفية الرد، قال إن “نوع وكثافة ردنا” قد يتغيران إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان.

وأعلنت الولايات المتحدة أن جيشها لم يشارك في الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، لكن أي رد انتقامي من المرجح أن يتضمن مشاركة القوات الأمريكية في الدفاع عن إسرائيل. وقال البنتاغون يوم الجمعة إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بإرسال عدة طائرات قاذفة من طراز بي-52 ستراتوفورتريس، وطائرات ناقلة ومدمرات تابعة للبحرية إلى الشرق الأوسط.

وستصل الأصول العسكرية الإضافية في الوقت الذي من المتوقع أن تغادر فيه مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن المنطقة. وستكون الولايات المتحدة بدون حاملة طائرات والسفن المرافقة لها في المنطقة لأول مرة منذ فترة وجيزة من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.