“وول ستريت جورنال”: السعودية تستضيف محادثات سلام حول أوكرانيا بعد أسبوع 

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بشأن أوكرانيا، الأسبوع المقبل، يحضرها مسؤولون كبار من 30 دولة، باستثناء روسيا.

وذكرت أن “السعودية تستعد لاستضافة محادثات بين الدول الغربية وأوكرانيا والدول النامية الرئيسية، بما فيها الهند والبرازيل، أوائل أغسطس/ آب المقبل، في وقت تكثف أوروبا وواشنطن الجهود لتعزيز الدعم الدولي لمطالب السلام الأوكرانية”.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين ضالعين في المباحثات أن “الاجتماع سيحضره كبار المسؤولين من حوالي 30 دولة في جدة السعودية، بتاريخ 5 و6 أغسطس المقبل”.

وتأتي المحادثات المرتقبة وسط معركة متنامية بين الكرملين وداعمي أوكرانيا الغربيين لكسب دعم الدول النامية الكبرى، كان العديد منها محايداً بشأن حرب أوكرانيا.

ووفق الصحيفة “يأمل المسؤولون الغربيون والأوكرانيون أن تتوج هذه الجهود بقمة سلام في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيوقع زعماء العالم المبادئ المشتركة لإنهاء الحرب”.

ويأمل المسؤولون أن تشكل هذه المبادئ إطار محادثات السلام المستقبلية بين روسيا وأوكرانيا لمصلحة كييف، وفق الصحيفة الأمريكية.

وحتى الساعة 19:50 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من الجانب السعودي أو الأوكراني بشأن أنباء محادثات السلام.

(الأناضول)