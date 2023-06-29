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وول ستريت جورنال: المنطاد الصيني استخدم تكنولوجيا أمريكية للتجسس على الأمريكيين

منذ ساعتين

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واشنطن: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن نتائج تحقيق أولية أن منطاد التجسس الصيني الذي عبر فوق الولايات المتحدة في مطلع العام الحالي استخدم تكنولوجيا أمريكية ساعدته على جمع معلومات سمعية وبصرية.

وقالت وول ستريت جورنال الأربعاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن تحليلا أجرته عدة وكالات دفاعية ومخابراتية أمريكية خلص إلى أن المنطاد كانت على متنه أجهزة أمريكية متاحة بالأسواق إلى جانب مجسات صينية متخصصة ومعدات أخرى لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وجمع معلومات أخرى ونقلها إلى الصين.

وأضاف التقرير أن النتائج تؤيد وجهة النظر القائلة إن المنطاد كان يهدف إلى التجسس لا مراقبة الأحوال الجوية كما زعمت الصين.

لكن وول ستريت جورنال قالت إن المنطاد لم يرسل إلى الصين أي بيانات فيما يبدو من رحلته التي استمرت ثمانية أيام وعبر فيها فوق ألاسكا وكندا وبعض الولايات الحدودية الأمريكية الأخرى.

ولم يرد البيت الأبيض ولا مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) على طلبات للتعقيب حتى الآن.

وفي فبراير/ شباط، أسقطت الولايات المتحدة المنطاد، الذي حلق فوق مواقع عسكرية حساسة، مما أثار أزمة دبلوماسية.

(رويترز)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يونيو 29, 2023 الساعة 7:57 ص

    عندما ينقلب السحر على الساحرة أمريكا على يد التنين الأصفر الصيني يا عيني 🇨🇳😃✌️

    رد

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